- Türk Fırıncıdan Fransız Hastanesine günlük ekmek bağışı - Son Dakika
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- Türk Fırıncıdan Fransız Hastanesine günlük ekmek bağışı

6 saat önce

- Türk Fırıncıdan Fransız Hastanesine günlük ekmek bağışı Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan ve 3 nesildir fırıncılık yapan 34 yaşındaki Faruk Beyaz ve ailesi kentte bulunan devlet hastanesine ücretsiz ekmek gönderiyor.

- Türk Fırıncıdan Fransız Hastanesine günlük ekmek bağışı

PARİS - Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan ve 3 nesildir fırıncılık yapan 34 yaşındaki Faruk Beyaz ve ailesi kentte bulunan devlet hastanesine ücretsiz ekmek gönderiyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. İtalya'dan Fransa'ya, Almanya'dan İran'a, Japonya'dan Belçika2ya kadar dünya genelinde izinsiz ve yoğun tempo ile korona virüsüne karşı savaş veren sağlık görevlilerine destek vatandaşlarından ve esnaflardan geldi. Restoranlar ve fırınlar uzun süreli çalışan doktorlara destek vererek hastanelere ücretsiz malzeme desteği sağlıyor. Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan 34 yaşındaki Faruk Beyaz ve ailesi kentte bulunan devlet hastanesine ücretsiz ekmek gönderiyor. Üç nesildir fırıncılık yapan Giresun Bulancaklı Faruk Beyaz ve ailesi devlet hastanesine günlük olarak 150 ile 250 arası ekmek bağışı yapıyor. Yaklaşık 20 gündür hastanenin ekmek ihtiyacını bedava karşılayan Türk ailenin yardımseverliği Fransız basınında da yer aldı. Maske ve koruyucu kıyafetlerle gelip hastane personeline ekmekleri teslim eden Faruk Beyaz, çabalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Osmanlı torunları burada"

Mulhouse devlet hastanesinde doğduğunu söyleyen Faruk Beyaz, "Hastaneye yardım etmek benim boynumun borcu. Burada yaşıyoruz ve Osmanlı torunu olarak burada olduğumuzu bize yakışır şekilde göstermek istiyoruz" dedi.

Avrupa'daki Türklerin, Türk milletini ve Müslümanları iyi temsil etmesi gerektiğinin altını çizen Beyaz, "Babam bizi hep ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da bütün dürüstlüğünüzle temsil etmeniz lazım diyerek yetiştirdi" ifadelerini kullandı.

Hastanenin zor durumda olduğunu ve ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Beyaz, "Her şey para değildir. Hastanede bir çok eksik var ve bizim yardım etmemiz gerekli" açıklamasını yaptı.

"Birçok tanıdığımız hastanede"

Hastalık sebebiyle birçok Türk tanıdığının yoğun bakımda olduğunu dile getiren Faruk Beyaz, Mulhouse Belediye Encümeni Spor Sorumlusu ağabeyi Beytullah Beyaz'ın da belediye seçimlerinde sandık başkanlığı yaptığı sırada virüsü kaptığını fakat sonrasında iyileştiğini söyledi.

"Türkiye bize sahip çıkıyor"

Türkiye'nin Avrupa'daki vatandaşlarına sahip çıktığını söyleyen Beyaz, Ankara'dan kendisini arayıp otoritelerin bizzat kendisini tebrik ettiğini ve bölgedeki hasta Türk vatandaşlarına ulaştıklarını açıklayıp tebrik etti.

"Türkiye tıp konusunda Avrupa'dan ileride"

Küçük bir göz hastalığı olduğunu dile getiren Beyaz, kızının Fransa'da yapılan göz ameliyatından sonra görme kaybı yaşadığını anlattı. Ardından Türkiye'ye gelip kızını İstanbul'da tedavi ettirdiğini kaydeden Beyaz, Türk doktorları sayesinde kızının yeniden görebildiğini ifade etti. Türkiye'de tıp ve medikal teknoloji konularında ileride olunduğunu söyleyen Beyaz "Avrupa tıp konusunda Türkiye'nin gerisinde" dedi.

"Hastane önünde her gün cenaze görüyorum"

Her sabah hastaneye ekmek götüren Beyaz orada çok fazla cenaze nakil aracına rastladığını sözlerine ekledi. Bir cenaze fonunda çalışan arkadaşının her gün 10 ile 20 arası cenaze işlemi gerçekleştiğini söyleyen Beyaz, son 20 günde 1 yıllık cenaze işlemi yapıldığını paylaştı.

"Hastane personeli minnettar. Fransızların yapmadığını yapıyoruz"

Bağışlardan hastanenin memnun olduğunu belirten Beyaz, "Hastane personelinin bizi görünce yüzlerinde güller açıyor, herkes kendi dilinde bize dua ediyor. Gururla söyleyebilirim ki hiçbir Fransız elini taşın altına koymazken biz ve ailemiz elimizi taşımızın altına koyuyoruz" dedi.

"Avrupalı Türklerden de destek"

Beyaz ailesinin yardımlarını sosyal medyada duyan Avrupalı Türklerin bağış yaparak destekte bulunduklarını ifade eden Beyaz farklı ülkelerden Türk iş adamlarından büyük destek gördüğünü açıkladı.

"İkinci bir hastane de bağış talebinde bulundu"

Mulhouse Hastanesine yapılan ekmek bağışının duyulması üzerine Fransız basınında konuşulan Beyaz ailesine ikinci bir hastaneden de talep geldi. Ekmek bağışı isteyen şehrin ikinci bir hastanesine de önümüzdeki günlerde yardım yapmaya başlayacaklarını duyuran Faruk Beyaz, "Yardım yapmaktan çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

"Türk vatandaşlarına mesajım var"

Türkiye'de Fransa'ya nazaran korona virüse karşı zamanında ve yerinde tedbirler alındığını dile getiren Faruk Beyaz Türkiye'dekilere "evde kalın hayatta kalın" çağrısında bulundu ve herkesi yaşlı komşusuna ve bulunduğu yerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet etti.

- Türk Fırıncıdan Fransız Hastanesine günlük ekmek bağışı

Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:14 Kaynak: İHA

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