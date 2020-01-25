Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor - Son Dakika Ekonomi

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

6 saat önce

Atak Domain, domain bayilik programı Domain name API ile dünyaya açıldı.

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor, System.String[]

Atak Domain, domain bayilik programı Domain name API ile dünyaya açıldı. Program, 50'nin üzerinde ülkede domain hosting firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.


Domain sektörünün önemli firmalarından Atak Domain, domain bayilik programı Domain name API ile dünyaya açıldı. 140 ülkeden domain bayilik başvurusu alan program, 50'nin üzerinde ülke üzerinde çeşitli domain hosting firmaları tarafından kullanılmaya başlandığı açıklandı.


"Amerika, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya'dan daha ucuz domain hizmeti sunabiliyoruz"


Atak Domain CEO'su Bahaddin Yazıcı, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Dünyada sadece Amerika, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya olmak üzere 6 ülke domain firmaları tarafından verilen domain bayilik hizmeti Domain name API'nin faaliyete başlaması ile ilk defa bir Türk firması tarafından verilmeye başlandı. Domain name API programının domain sektörüne uluslararası domain pazarında en yenilikçi ve en düşük fiyatla farklı bir soluk getirdi. Türkiye'nin ve teknoparkların avantajlarını kullanarak Amerika, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya'dan daha ucuz domain hizmeti sunabiliyoruz. Yurtdışı domain bayilerimize programı anlatırken en fazla kullandığımız cümle "Biz domain sektörünün Çin'i gibiyiz" diye sunum yapıyoruz." dedi.


Yazılım ve donanım altyapısına yatırım


Şirket, 150 ülkeye ait domain firmalarının hepsine hizmet sunabilmek için yazılım ve donanım altyapısına 2020 yılında köklü yatırım yapmayı planladığı kaydedildi. - İSTANBUL

Hindistan, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti Köy muhtarı canlı yayında açıkladı: 4 kişi enkaz altında Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 16:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]