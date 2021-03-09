Türk firma "sertlik derecesi ayarlanabilir yatak" ile ihracat hedefini büyüttü - Son Dakika

Türk firma "sertlik derecesi ayarlanabilir yatak" ile ihracat hedefini büyüttü

09.03.2021 11:07

İzmir'de bir firma tarafından geliştirilen 54 ayrı konfor kanalı ile sertlik derecesi ayarlanabilir yatak, yurt dışından yoğun talep gördü.

İzmir'de bir firma tarafından geliştirilen 54 ayrı konfor kanalı ile sertlik derecesi ayarlanabilir yatak, yurt dışından yoğun talep gördü.

Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren firmanın Ar-Ge mühendisleri, çiftlerin yatak şikayetlerinden yola çıkarak yeni bir ürün geliştirmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan üründe her iki tarafı da istenilen sertlikte ayarlanabilen yatak ortaya çıktı.

Yatağın yanlarında toplamda 54 konfor kanalı bulunuyor. Bu konfor kanallarının içerisinde ise iç içe geçmeli modüler silindirler görev yapıyor. Silindirler sayesinde yatak sertliği kademeli olarak artırılıp azaltılabiliyor.

Seri üretime geçen firma geliştirdiği ürünle ihracatını artırmayı hedefliyor.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, AA muhabirine, ürünün ağırlıklı olarak çiftler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Konfor kanallarıyla sadece vücudun bir bölümünün değil, bel, bacak ve sırt bölgelerinin de ayarlanabildiğini aktaran Gökmen, ilk olarak üründen 100 bin adet üretmeyi planladıklarını ifade etti.

Firma olarak uyku kalite araştırması yaptıklarını belirten Gökmen, buna göre, her 3 kişiden birinin yatak tercihlerinden mutsuz olduğu sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

Gökmen, güzel geçen bir gece uykusunun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak çok olumlu etkisinin bulunduğuna değindi.

Geliştirdikleri sertlik derecesi ayarlanabilir yatakla ilgili bilgi veren Gökmen, şunları kaydetti:

"Sektörde sert ya da yumuşak yataklar var ama dilediğin zaman istediğin gibi ayarlamak bizim ürünümüzde mevcut. Özellikle yurt dışından yoğun talep aldık. Yurt dışındaki alıcılarımız konteyner bazında talep etmeye başladı. Hemen mağazalarına koymak istiyorlar. Bayilerin de talebi var. Yıl sonunda umut ediyoruz ki hedeflere fazlasıyla ulaşırız. Bizim her yıl ihracatta hedefimiz yüzde 50 büyüme. Geçen yıl bunu başardık. Bu sene de böyle, özellikle ürünlerimizle performansımızın daha fazlasını gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Firma olarak yenilikçi ürünler geliştirmeye çok önem verdiklerinin altını çizen Gökmen, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türk firma sertlik derecesi ayarlanabilir yatak ile ihracat hedefini büyüttü
Türk firma sertlik derecesi ayarlanabilir yatak ile ihracat hedefini büyüttü
Türk firma sertlik derecesi ayarlanabilir yatak ile ihracat hedefini büyüttü
Türk firma sertlik derecesi ayarlanabilir yatak ile ihracat hedefini büyüttü

Araştırma Geliştirme, Torbalı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk firma 'sertlik derecesi ayarlanabilir yatak' ile ihracat hedefini büyüttü - Son Dakika Ekonomi


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