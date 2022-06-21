Türk firmalar, İngiltere'de düzenlenen medikal turizm fuarı ve konferansına katıldı - Son Dakika
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Türk firmalar, İngiltere'de düzenlenen medikal turizm fuarı ve konferansına katıldı

21.06.2022 16:00

İngiltere'de düzenlenen "Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı ve Konferansı"na Türkiye'den 15'e yakın hastane ve sağlık kuruluşu katıldı.

İngiltere'de düzenlenen "Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı ve Konferansı"na Türkiye'den 15'e yakın hastane ve sağlık kuruluşu katıldı.

Başkent Londra'da yapılan etkinlikte, hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezleri gibi medikal turizm alanında faaliyet gösteren çok sayıda Türk firma yer aldı.

Fuar kapsamında, sağlık turizminde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konulu etkinliklere yer verildi ve gelecekte "metaverse"nin sağlık alanındaki rolü ele alındı.

İngiltere ile Türkiye arasında tıbbi iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin toplantıların da yapıldığı fuarda, sağlık profesyonelleri, bağlantılarını genişletme ve yeni iş birlikleri fırsatı yakaladı.

Davetliler, firmaların fuar kapsamında kurduğu stantlarda sağlık uzmanlarından bilgi alma fırsatına sahip oldu.

"Türkiye, sağlık alanında güçlü altyapıya sahip"

Fuar kapsamında düzenlenen konferansta konuşan The Health Store Turkey kurucusu Nihal Terzi ve TETFİT Kurucusu Doç. Dr. Leyla Türker Şener, sağlık ve "metaverse" konusunu ele aldı.

Terzi, Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir altyapıya ve deneyimli sağlık çalışanlarına sahip olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin turizm potansiyeliyle birleşmesiyle sağlık turizmi için büyük avantaja dönüşebileceğini ifade etti.

Nihal Terzi, Türkiye'nin 4 saat gibi kısa bir sürede İngiltere ve Avrupa ülkelerinin çoğuna ulaşılabilir mesafede bulunması nedeniyle gelecek yıllarda sağlık turizmi alanında hak ettiği potansiyeli yakalayabileceğini söyledi.

TETFİT'in kurucusu Doç. Dr. Şener de "metaverse" ile sürdürülebilir gelecek konusunda sunum yaptı.

Şener, konuşmasında, araba ve bisiklet kullanırken koşu, yürüyüş ve antrenman yaparken çevredeki sesleri de duyabilmeyi sağlamak amacıyla kulak zarı yolunu kullanmadan elmacık kemikleri üzerinden orta kulağa sesi ileten ve telefona Bluetooth'la bağlanan, kendisinin tasarladığı "TETFİT" adı verilen kulaklığı da anlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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