Son Dakika Haberleri: Türk firmalara Rusya'da milyar dolarlık projelere yatırım çağrısı
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Türk firmalara Rusya'da milyar dolarlık projelere yatırım çağrısı

57 dakika önce

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık 'dengeli ticaret' hedefi için Türk girişimcileri ülkesinde 12 sektöre yönelik geliştirilen yüzlerce milyar dolarlık ulusal projelerde pozisyon almaya çağırdı.

Türk firmalara Rusya'da milyar dolarlık projelere yatırım çağrısı, System.String[]
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık 'dengeli ticaret' hedefi için Türk girişimcileri ülkesinde 12 sektöre yönelik geliştirilen yüzlerce milyar dolarlık ulusal projelerde pozisyon almaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:28 
Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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