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Türk firmaları değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

Türk firmaları değer kazanmaya devam ediyor

29.06.2021 12:59
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, " Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Araştırma sonuçlarına göre DESA, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında 96'ıncı sırada yerini aldı.

Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in 2020 yılı verilerini esas alınarak gerçekleştirdiği çalışmaya göre yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 - 2021" raporunda DESA, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en güçlü 100 markası arasında yerini aldı. 11 milyon dolarlık marka değeriyle, deri sektöründe faaliyet gösteren tek marka olarak DESA 96'ıncı sıradan listeye girdi.

DESA Deri Genel Müdürü Burak Çelet, araştırma sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünyanın etkilendiği Covid-19 salgınından başarı ile çıkmayı bildik. Ülkelerin kapandığı ve alışveriş ortamının kalktığı bu dönemde, teknolojiye yaptığımız yatırımların ve güçlü finansal yapımızın avantajı ile sektörümüzdeki önderliğimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Zorlu ekonomik şartlara ve salgının oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen, DESA karlılığından ödün vermeden verimlilik esaslı çalışmalarını devam ettirmiş ve esas faaliyet kar marjını yüzde 11'den yüzde 14'e taşımayı başarmış, EBITDA marjını ise yüzde 18'den yüzde 22 seviyesine getirmiştir" dedi.

Burak Çelet; Kıbrıs, Arnavutluk ve İsveç'te açılan mağazalarının yanı sıra Desa NineteenSeventyTwo markası ile global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. - İSTANBUL

Türk firmaları değer kazanmaya devam ediyor

Türkiye, Turkey, Desa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk firmaları değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika


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