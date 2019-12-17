Türk firmaları, Dubai inşaat pazarına göz dikti

25-28 Kasım'da Dubai'de düzenlenen Yapı ve İnşaat Fuarı The BIG 5 Show Türk firmalarının gözdesi oldu. Önümüzdeki dönemde 375 milyar dolar değerinde inşaat yatırımın planlandığı Dubai'de düzenlenen fuara bu yıl 220 Türk firması katılarak çeşitli anlaşmalara imza attı.



Expotim Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, Türk firmalarının fuarın yıldızı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 70 bin ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türk katılımcılar ihracatlarını ikiye katlayacakları birçok iş anlaşması ve ortaklıklara imza attılar. Ayrıca, firmalarımız ürünlerini bölgenin en seçkin platformu The BIG 5 Show'da sergileyerek, hem iş bağlantılarını, hem de Orta Doğu pazarındaki marka değerlerini de arttırmayı başardılar" dedi.



Üstlendikleri prestijli sponsorluklarla fuarda Türk firmalarına verdikleri desteklerden bahseden Erşahin, ilginin ve ziyaretçinin en yoğun olduğu yerlerde yaptıkları Türkiye reklamları ile firmalarımıza ziyaretçi ve dolayısıyla iş potansiyeli noktasında destek olmaktan gurur duyduklarının altını çizdi. Gelecek seneki organizasyonla ilgili bilgiler veren Erşahin, 100'den fazla firmanın 2020 fuarı için yerini şimdiden ayırttığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL