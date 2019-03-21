Türk Firmaları Nürnberg'de İş İnsanlarının Gözdesi Oldu
57 dakika önce
SEKİZ salonu kapsayan fuarda, Türk firmalarını ziyaret eden Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, fuarda bulunan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Simone Kaslawski ve Organik Kimya Genel Müdürü ile firma yetkililerinden bilgi aldı.
SEKİZ salonu kapsayan fuarda, Türk firmalarını ziyaret eden Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, fuarda bulunan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Simone Kaslawski ve Organik Kimya
Genel Müdürü ile firma yetkililerinden bilgi aldı. Çevre koruma ve çalışmalarıyla ilgili hizmetlerin yanı sıra, test ve ölçüm ekipmanlarının tanıtıldığı fuarda yer alan Süzer, Argon, Orga Kimya, Yokes Makine, ve Kaltun gibi Türk firmaları yenilikleri gözler önüne serdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:11
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