Son Dakika Haberleri: Türk Firmaları Nürnberg'in 'toz'unu Aldı

Türk Firmaları Nürnberg'in 'toz'unu Aldı

2 dakika önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 6 salonda üç gün süren 'POWTEC- PARTEC 2019' Mekanik Proses Mühendisliği, Filtre ve Toz Toplama Ürünleri fuarına katılan 5 Türk firması yeni ürünlerini tanıttı.

Türk Firmaları Nürnberg'in 'toz'unu Aldı, System.String[]
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde 6 salonda üç gün süren 'POWTEC- PARTEC 2019' Mekanik Proses Mühendisliği, Filtre ve Toz Toplama Ürünleri fuarına katılan 5 Türk firması yeni ürünlerini tanıttı. Endüstriyel toz uzlaştırma ekipmanları üreten ve 25 ülkeye ihracat yapan ED-VAN firması Genel Müdür Yardımcısı Necmi Gürbüz, hava filtreleri ve dizaynları ile her türlü aşamayı kontrol altına alan mühendislik tasarımlarını tanıttı.

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Kocaeli'nde faaliyet gösteren Ersel Ağır Makine Sanayi'nin Proje Yöneticisi Umut Barış ise firmalara, maden sektörlerine ürettikleri değirmenleri tanıttı ve tüm dünyaya hitap ettiklerini söyledi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Türk firması Ulpa Dust Endüstriyel Toz Toplama Sistemleri Sanayi'nin Satış Müdürü M.Tuna Yeşilırmak, ürünlerine ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 
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