Türk firmaları Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda boy gösterdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, 42 Türk firması katıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine araladı. Fuara bu sene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması katıldı. 50'den fazla ülkenin katılımı ile düzenlenen fuarda Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği son ürünler tanıtıldı. Türk firmalarının fuara katılımı ile ilgili bilgi veren Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, "Devlet yetkilileri olarak, çeşitli ülkelerle resmi seviyede heyetlerle görüşmeler yapıyoruz. İş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızı görüşüyoruz. Daha önce yaptığımız bazı temasların devamını sağlıyoruz. Şirketlerimizin yapması gereken görüşmeler varsa, destek istiyorlarsa bu anlamda destek veriyoruz" dedi.



"Savunma sanayi devletlerarası ilişkilerin çok önemli olduğu bir alan"



Savunma sanayinde devlet desteğinin önemini vurgulayan Demir, "Çünkü savunma sanayi öyle bir alan ki sadece şirketlerin tek başına gidip satış yaptıkları veya temas kurdukları alan değil. Devletlerarası ilişkilerin çok önemli olduğu bir alan. Bu anlamda devlet olarak burada olduğumuzu, savunma sanayi şirketlerimizin yanında olduğumuzu, gerekirse karşıda ki potansiyel müşterilerle ve devlet yetkilileri ile görüşmeler de burada varlığımızı göstermek önemli bir unsur" şeklinde konuştu.



"Savunma sanayimizin geldiği nokta da çok büyük takdirler işitiyoruz"



Türk firmalarının bu alanda çok iyi ilerlediğini belirten Demir, "Savunma sanayimizin geldiği nokta da çok büyük takdirler işitiyoruz. Bu istinasız bütün ülkelerden aldığımız geri bildirim. Bundan sonra da karşı ülkenin faaliyetleri ve kalemleri ile bizim faaliyetlerimiz ve taleplerimiz doğrultusunda kim kime ne satabilir, ne alabilir, hangi konuda nasıl işbirliği yapabiliriz, eksiklerimiz nedir, onların eksikleri nedir, ortak bir projemiz olabilir mi veya şu an bizim elimizdeki sisteme onlar nasıl ortak olabilir, nasıl bir ortak çalışma yapabiliriz. Eğer bir satış söz konusu ise satışta nasıl bir uygulama söz konusu olabilir gibi konuları görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.



"İngiltere ile önemli iş birliği potansiyelimiz var"



Diğer ülkelerden bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını belirten Demir, "Bu anlamda ülkelerin Türkiye iş birliği yapılabilecek bir ortak muamele göstermesi ve aynı zaman da savunma sanayimizin gelişmiş bir ülke olarak görmeleri bizi sevindiriyor. Bu anlamda bize bakışları, davranışları toplantılardaki tutumları çok pozitif. İngiltere ile önemli iş birliği potansiyelimiz var. En önemli örneklerinden birisi ise milli uçak projemiz de biz İngiliz bir sistem firması ile mühendislik anlaşması yaptık. Projenin değerlendirme aşamasından sonuna kadar belirli sayıda İngiliz mühendisler ve Türk mühendisler ortak çalıştığı bir ortam oluşturuldu ve devam ediyor. Bu ortam devam ederken, bir sonraki aşamaya geçmesi içinde görüşmeler sürüyor. Fuarda yer alan firmalardan Ortem'in Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman verdiği demeçte, 'Burada askeri alandaki kara araçları için kontrol iteleri pazarlıyoruz. Kendimizi bu anlamda tanıtıyoruz" açıklamasında bulundu.



Katılım gösteren bir diğer firma olan United Group'un Kurumsal İletişim Direktörü İlham Saleh ise, "İş geliştirme kapsamında hedeflerimiz var, iş birliği düşüncelerimiz var. Bu doğrultuda farklı firmalarla farklı görüşmeler yapıyoruz. İnşallah güzel bir fuar geçecek" diye konuştu.



STM firması Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut ise "Bu fuar Avrupa'nın ve Londra'nın en prestijli fuarlarından bir tanesi. STM olarak ilk defa bu yıl fuara ürünlerimizi tanıtmak için katılımcı olarak geldik" dedi.



10-13 Eylül tarihleri arasında devam edecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nı bu sene 40 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. - LONDRA