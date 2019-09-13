Son Dakika Haberleri: "Türk firmalarını takdirle karşılıyoruz"
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"Türk firmalarını takdirle karşılıyoruz"

54 dakika önce

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan'da ekonomik projelerin uygulanmasına katılan Türk firmalarına büyük değer verdiklerini söyledi.

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan'da ekonomik projelerin uygulanmasına katılan Türk firmalarına büyük değer verdiklerini söyledi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mamin, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Jenis Kasımbek, Milli Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ermek Koşerbayev'in katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Ticaret Müşaviri Selçuk Oktay hazır bulundu.

Mamin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kazakistan'ın 10 ana ticaret ortağı arasında yer aldığını belirterek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi 1,9 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 7 ayında karşılıklı ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,5 arttı." ifadesini kullandı.

Başbakan Mamin, "Türk firmalarının, Kazakistan'daki ekonomik projelerin uygulanmasına katılımını takdirle karşılıyoruz. Ortak hedefimiz yatırım işbirliği seviyesini artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, Mamin'e TÜKİB'in faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kazakistan'da 2 bin 200 Türk sermayeli firma çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Askar Mamin, Kazakistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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