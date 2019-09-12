Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı'nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.



Bu sene 68'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (OTAM) organizasyonuyla fuara katılan Türk firmaları ise özelikle sergiledikleri e-mobiliete ağırlıklı sistemleriyle yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de fuara katılan Türk şirketlerini stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan Karartı, 2017 yılına düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na Türkiye'den tek firma katıldığını hatırlatarak bu yıl Türkiye'den katılan Türk firmasının sayısının 15 olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'ya Türk şirketlerinin geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ekrem Özcan, birçok sahada olduğu gibi otomobil sektörünün e-mobiliete doğru gittiğini bundan dolayı da Türk mühendislerinin geliştirdiği e-mobiliete sistemlerinin dünya tarafından büyük ilgi ve kabul gördüğünü söyledi.



22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek olan Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı IAA'ya, bu sene 39 ülkeden bin 100 firma katılıyor. - FRANKFURT