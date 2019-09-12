Son Dakika Haberleri: Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı'nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı'nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü

1 saat önce

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.

Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı'nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü, System.String[]

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.


Bu sene 68'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (OTAM) organizasyonuyla fuara katılan Türk firmaları ise özelikle sergiledikleri e-mobiliete ağırlıklı sistemleriyle yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de fuara katılan Türk şirketlerini stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan Karartı, 2017 yılına düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na Türkiye'den tek firma katıldığını hatırlatarak bu yıl Türkiye'den katılan Türk firmasının sayısının 15 olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.


Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'ya Türk şirketlerinin geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ekrem Özcan, birçok sahada olduğu gibi otomobil sektörünün e-mobiliete doğru gittiğini bundan dolayı da Türk mühendislerinin geliştirdiği e-mobiliete sistemlerinin dünya tarafından büyük ilgi ve kabul gördüğünü söyledi.


22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek olan Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı IAA'ya, bu sene 39 ülkeden bin 100 firma katılıyor. - FRANKFURT

İstanbul Teknik Üniversitesi, Frankfurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti
KKTC'de Türk bayrağını çalan Rum için tutuklama emri çıkarıldı Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı'nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]