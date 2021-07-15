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Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor - Son Dakika

Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:49

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'daki Türk firmalarının alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme beklendiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'daki Türk firmalarının alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme beklendiğini söyledi.

Trablus ziyareti kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkilileriyle görüşen Karanfil, AA muhabire yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durumu ve Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Libyalı yetkilerle görüşmesinde, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması için çaba sarf edildiğini gözlemlediğini aktaran Karanfil, bunun kendisini umutlandırdığını dile getirdi.

Karanfil, "Libya toplumunda açılan yaraların iyileştirilmesi, ihmal edilen ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında doğu, batı, güney ayrımı gözetmeksizin hızlı bir şekilde bunları icra etmeye niyetli olduklarını gördüm. Bu, bizim açımızdan umut verici." diye konuştu.

Libya'ya yönelik hem yerel hem de uluslararası alanda bir güven sorunu bulunduğunun da altını çizen Karanfil, "Gerek iş adamları gerekse hükümet yetkililerinin, artık sözle değil fiille kendilerini ispat edip bunu hızlıca iyileştirmeleri lazım. Libya'nın ekonomik yönden kalkınması için bu olmazsa olmazdır. Bu konuda hızlıca rol almalarını söyledim." dedi.

Karanfil, Libya'da elektrik, ulaşım, doğal gaz ve petrol üretimi ile belediyecilik hizmetleri gibi alanlarda ciddi açıklar bulunduğuna işaret ederek, tüm bunların "Türkiye için çok kısa sürede üstesinden gelinebilecek basit sorunlar" olduğunu kaydetti.

İş dünyasının karşılaştığı sorunlar arasında alınan kararların uygulanması noktasında yaşanan sıkıntıların öne çıktığını ve "eskiden yapılan hataların tekrarlanmaması" gerektiğini söyleyen Türk iş insanı, Libyalı yetkililerle bu konuyu da ele aldıklarını anlattı:

"Yani siyasi irade bir karar aldığı zaman orta ve alt idari birimlerin faaliyete geçirilmesi lazım. Libya'da Sayın Menfi'ye ve Sayın Dibeybe hükümetinin temsilcilerinden görüştüğüm her kişiye şunu söyledim: 'Sizin aldığınız kararlar maalesef aşağıda uygulanmıyor. Bunun için sıkı bir kontrol mekanizması geliştirmeniz gerekiyor. Bunun faydasını hem ülkenize hizmet olarak hem de ileride siyasi bir geleceğini düşünüyorsanız burada görebilirsiniz'. Benim 34 yıllık Libya deneyimime göre, Kaddafi döneminden beri Libya'nın en temel sorunu işlerin kontrol edilmemesi."

Türk firmalarının alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor

Libya'da Şubat 2011'de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle ülkeden ayrılan 100'ü aşkın Türk müteahhitlik firmasının yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar doları buluyor.

Bu çerçevede tahsil edilmemiş hak ediş alacaklarının yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarının 1,7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman ve benzeri envanter ile diğer zararların toplamının da 1,3 milyar dolar civarında olduğu tespit edildi.

Karanfil, Türk firmalarının bekleyen alacakları konusunda, Libyalı yetkililerin "vaatleri" olduğunu kaydederek, "1,1 milyar dolarlık bir ödemenin hızlıca çıkacağı ve bütçe onaylanır onaylanmaz Dibeybe hükümetinin belki de ilk aksiyon alacağı konulardan birinin bu olacağı söylendi." dedi.

Karanfil, ülkede 10 yıldır yaşanan iç karışıklıkların yarattığı güven sıkıntısına karşı, yatırım yapacak işletmelerin yerel fonlarla desteklenmesi konusunda olumlu gelişmeler gördüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu konuda burada aldığım iyi haberler var. Bazı bankalar yüklü miktarda kredi ortaklık veya leasing, al-sat-kirala tarzı projeler üretmiş. İçerdeki kalkınmayı ve yarım kalan projeleri tamamlamada bu fonların ciddi rakamlarda kullanılacağı haberini aldım. Bu kesinleştiği zaman Türk iş insanlarına bu müjdeyi de vereceğim inşallah. Dibeybe hükümeti seçildiği zaman hem Libya kamuoyunda hem de uluslararası alanda Libya'ya umutla bakılan bir ortam gelişti. Bunun sürdürülmesi lazım. Bu da hizmetlerle olabilir."

Libya'ya ihracat yüzde 72 arttı

Türkiye'nin Libya'ya ihracatında geçen yıla göre büyük bir artış yakalandığına da değinen Karanfil, mücevher ihracatında yüzde 400, fındık mamulleri ihracatında yüzde 392 artış olduğunu kaydetti.

Karanfil, 2021'in ilk yarısında 1,19 milyar dolar, haziran itibarıyla 213 milyon dolar ihracat rakamı açıklandığını belirterek, "Geçen sene ile kıyasladığımız zaman ihracat rakamlarında yüzde 72'lik bir artış olduğunu görmekteyiz. Aslında bütçe onaylanmadığı halde, bu ihracat rakamlarının artması, içerde bir güvenoyunun yeşermeye başladığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor
Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor
Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor
Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor

Türkiye, dolar, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk firmalarının Libya'daki alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme bekleniyor - Son Dakika


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