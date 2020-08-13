Türk firmalarının Libya'daki sorunları çözülüyor - Son Dakika

Türk firmalarının Libya'daki sorunları çözülüyor

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Türk firmalarının Libya'daki sorunları çözülüyor, System.String[]

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza koydu.

Pekcan, imza töreni sonrasındaki açıklamasında, iki ülkenin tarih boyunca birbirlerine dost ve kardeş olduklarını söyledi.

Bu durumun ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını dile getiren Pekcan, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin bu açıdan önemine dikkati çekti.

Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. Bu konuda geleceğe yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir."

Başta Türk müteahhitlik firmaları olmak üzere her iki tarafın da 10 yıldır sorunların çözülmesini, Libya'nın ihtiyaç duyduğu projelere devam edecek yol ve yöntemleri bulmayı bekleyerek sancılı ve sıkıntılı bir dönem geçirdiklerine işaret eden Pekcan, Libyalı muhataplarının anılan sorunların çözümü için iki ülke arasında resmi düzeyde imzalanacak bir kılavuz metnin faydalı olacağı yönündeki değerlendirmeleri sonunda çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

"Çözüm önünde engel kalmadı"

Pekcan, gelinen noktada mutabakat zaptının imzalandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaladığımız kılavuz metinle beraber firmalarımızla ve Libyalı işveren idareler arasındaki sorunların çözülmesi önünde herhangi bir engel kalmadığını değerlendiriyoruz. Bu mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle beraber firmalarımızı ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle Libya'daki işveren idarelere başvurmalarını ve imzalanan metin uyarınca görüşmelere başlamalarını beklemekteyiz. İmzaladığımız metni firmalarımızla paylaşacağız. Libyalı muhataplarımız da ilgili tüm işveren idarelere imzalanan metni iletecektir. Bu görüşmelerde, hak ediş alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine; devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların ele alınıp, kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz. Libyalı işveren idarelerin, firmalarımız ile görüşmeleri gerçekleştirmek ve sonuç odaklı tamamlamak adına her türlü desteği ve uzlaşmacı yaklaşımı göstereceklerinden hiçbir kuşkumuz yok."

Pekcan, geçmişten gelen sorunların çözüme ulaştırılmasının, zorlu bir süreçten geçen Libya açısından da önemine değinerek, böylece hem Libya'nın hem de firmaların geleceğe daha umutla bakacağını söyledi.

Türk firmalarından Libya'nın istikrar ve gelişimine destek

Türk firmalarının Libya'nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmalarının ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamalarının bu ülkedeki istikrar ve gelişme sürecini destekleyeceğini vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu durum aynı zamanda Libya halkının refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreci, Türkiye-Libya dayanışmasının tüm dünyaya gösterilmesi açısından da çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Libya, ülkemizin ilk yurt dışı projelerini üstlenmiş olduğu ülkedir. Bugün Türk müteahhit firmaları dünyanın her yerinde 10 bini aşkın projede, 127 ülkede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmaktadır ama ilk bu Libya ile başlamıştır. Libya'daki toplam proje hacmimiz de 28,6 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İnşallah bundan böyle de artarak devam edecektir."

"İlişkiler en iyi şekilde ilerleyecek"

Pekcan, dün yaklaşık 8 saati bulan görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye-Libya ticari ve ekonomik ilişkileri en iyi şekilde ilerlemeye devam edecektir. Biz de muhatabımla beraber bütün bakanlığımızla bu süreçte iş birliği içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin çok daha üst seviyelere taşınmasına destek olacağız. İmzalanan metnin hem Libya hem Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkiye, Yakın, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk firmalarının Libya'daki sorunları çözülüyor - Son Dakika Ekonomi
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