Türk firmanın ürettiği "el dezenfekte cihazı" İsveç'te satışa sunuldu - Son Dakika

Türk firmanın ürettiği "el dezenfekte cihazı" İsveç'te satışa sunuldu

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve Kovid-19'a yönelik geliştirilen Türk firmasının ürettiği el dezenfekte cihazı İsveç'te satışa sunuldu.

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve Kovid-19'a yönelik geliştirilen Türk firmasının ürettiği el dezenfekte cihazı İsveç'te satışa sunuldu.

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor

İsveç'te yaşayan Türk asıllı girişimci Cevdet Küpeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün İskandinavya bayiliğini aldıklarını ve kısa sürede çok ilgi gördüğünü belirtti.

Kalfa AR-GE'nin ürettiği söz konusu el dezenfekte cihazının Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü aktaran Küpeli, " Araç, havalimanları, okullar, süpermarketler, hastaneler, sağlık ocakları ve AVM'ler olmak üzere insanların yoğun olarak bulunduğu, sosyal aktivitelerin yapıldığı her yerde kullanılabiliyor" dedi.

İsveç'te şimdiden 12 tane sattıklarını söyleyen Küpeli, ürüne ilginin yoğun olduğunu ve birçok yerden sipariş aldıklarını kaydetti.


"Yüzde yüz Türk patentli"


Ürünün yüzde yüz Türk patenti taşıdığını hatırlatan Küpeli şu ifadeleri kullandı:


"Dünyada ilk olma özelliği taşıyan el dezenfekte cihazı Kovid-19 pandemi kapmasında günlük hayatın vazgeçilmez ürünü haline geldi. Araca elinizi sokuyorsunuz 1 saniyede bakterilerden temizliyor. İsterseniz cüzdanınız, cep telefonunuz ve yanınızda taşıdığınız anahtarlığı da 10 saniyede virüs veya bakteriden temizliyor"


Fransa ve İngiltere'de kullanılmaya başlandı

Ürünün Fransa'nın Citroen fabrikalarında ve İngiltere'de Mc Donalds restoranlarında kullanılmaya başladığını vurgulayan Küpeli, "Türkiye'nin firmasının ürettiği yüzde yüz milli bir ürünün buralarda kullanılması insana gurur veriyor" dedi.


İsveç'te bir sağlık ocağında çalışan Mısır asıllı doktor Sammy Radwan ise ürünü çok beğendiğini ve pandemi sonrası da ürünün dünyada kayda değer bir ilgi göreceğini belirtti.

Türkiye, Küpeli, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk firmanın ürettiği 'el dezenfekte cihazı' İsveç'te satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:55 Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
16:55
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk firmanın ürettiği "el dezenfekte cihazı" İsveç'te satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]