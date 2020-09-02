Türk firması Alman ordusuna "güç" verecek - Son Dakika

Türk firması Alman ordusuna "güç" verecek

Türk mühendislik ve teknoloji şirketi Daysoft, ihalede yarıştığı Alman firmayı geride bırakarak Almanya Kara Kuvvetleri için jeneratör güç kabini temin etmeye başladı.

Türk firması Alman ordusuna

Türk mühendislik ve teknoloji şirketi Daysoft, ihalede yarıştığı Alman firmayı geride bırakarak Almanya Kara Kuvvetleri için jeneratör güç kabini temin etmeye başladı.

Daysoft Genel Müdürü Aytaç Yolcubal, AA muhabirine, çeşitli uluslararası zırhlı araç projelerinde görev aldıktan sonra kendi platformlarını geliştirmek için Haziran 2017'de Daysoft'u kurduklarını söyledi.

Ana faaliyet alanlarından birinin sistem mühendisliği olduğunu belirten Yolcubal, uluslararası projelerde de sorumluluklar üstlenmek için Lihtenştayn'da ofis açtıklarını bildirdi. Yolcubal, Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'de yürüttüklerini, geliştirdikleri ürünlerin yurt dışı pazarlamasını da Lihtenştayn ofisi üzerinden yaptıklarını ifade etti.

Diğer ana çalışma alanlarının da sanal, artırılmış ve karmaşık gerçeklik teknolojilerine yönelik olduğu bilgisini veren Yolcubal, araç elektroniği alanında birçok araç üreticisine kapsamlı çözümler sunduklarını anlattı. Yolcubal, bunu entegratör ve yazılım kontrol sağlayıcı rolünde partnerleriyle birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Son dönemde güvenlik güçlerinin envanterine giren hemen her zırhlı araçta, yine yurt dışına ihraç edilen kimi araçlarda yazılım tabanlı alt sistemlerinin bulunduğuna işaret eden Yolcubal, "Sadece 2019'da 1200'den fazla araç elektronik parçası teslim ettik. Bunların hepsi mühendislik çalışması. Teslimatlarımız devam ediyor. Yaptığımız sistemler müşteri gereksinimine en uygun çözümler. Hiçbiri raf ürünü değil, yerinde bir sorunu çözen özel tasarım ürünler." dedi.

"Rakibimiz teorik olarak bize denk değildi"

Faaliyetlerinde ihracatın önemli yer tuttuğunu vurgulayan Yolcubal, son olarak Almanya Kara Kuvvetleri için jeneratör güç kabini üretim görevini üstlendiklerini söyledi.

Kabinlerin birliklerin bulunduğu farklı bölge ve ülkelere dağıtıldığını, jeneratörden aldığı güçle enerji dağıtımı ve beslemesi yaptığını belirten Yolcubal, yürüttükleri mühendislik çalışmasıyla isterlere uygun, kullanıcı dostu bir çözüm ortaya koyduklarını bildirdi.

Bu ihracat projesinde başarı olarak nitelendirilebilecek 2 konu olduğuna dikkati çeken Yolcubal, şöyle konuştu:

"Bu işi büyük bir Alman devi yaklaşık 15 yıldır alıyormuş. O kadar uzun süre almış ki başkaları bu işe nasıl hazırlanılır unutmuş. Bizim almamız gerçekten sürprizdi. Oradaki rakibimiz aslında teorik olarak bize denk bir firma değil. Kimse bizi kağıt üzerinde bile rakip olarak görmüyordu. Çok iyi bir hazırlıkla, dokümantasyonla, fiyatla, planlamayla ihaleyi aldık. Projede 100 kişilik bir ekibin katkısı var. İkincisi ise şartname öyle bir hale gelmiş ki tüm ürünlerin tedarikini Alman firmalarla yapmışlar. Hiçbirini bozmadan, mühendislik tarafını burada yaparak, tedarik ürünlerini Almanya'dan alıp mühendislik çalışmasıyla tekrar Almanya'ya gönderdik. Yani Alman tedariki ürünlerle tekrar Almanya'ya mühendislik hizmeti ihracatı yapmış olduk."

Geliştirme çalışmalarının yüzde 90'ının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine denk geldiğini vurgulayan Yolcubal, "2 yıllık bir projede toplamda 21 adet güç kabini teslim edilecek. İlk 3'ünü gönderdik. 3 farklı tipten 7'şer adetlik ihtiyaç var. Her tipten birer tane gönderdik. Sonrasında üretimi seri şekilde gerçekleştireceğiz. Hacim olarak büyük ürünler, bir sonraki seferde 7-8 tırlık bir malzeme çıkmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni kapılar açıldı"

Yolcubal, Almanya'daki bir danışmanlık şirketinin davetiyle ihaleden haberdar olup sürece girdiklerini söyledi. Sundukları fiyat avantajıyla alternatif tedarikçi ihtiyacını değerlendirip ihaleyi aldıklarını anlatan Yolcubal, şunları kaydetti:

"O kadar karmaşık bir yapıyı sadeleştirdik ki ardından yeni projeler için onlar alıcı oldular. Mühendisliğimizi gösterme adına karsız yapma pahasına teklifimizi verdik. Bu şartları sunabilse eski firma da alabilirdi ama biz aldık. Almanya'da tedarikçi olmak için çeşitli prosedürler var, o yüzden bir Alman partnerle hareket ettik, bu da elimizi güçlendirdi. En iyinin en iyi fiyatla olduğu bir çözüm oluşturduk. Onlar da tercihlerini yaptılar." dedi.

Bu işle açılan kapılarla Almanya'da daha hacimli 2 ayrı projeye aday olduklarını belirten Yolcubal, "Bizimle birlikte bizden daha büyük ama bugüne kadar ihracat yapmayan 3 firma da jeneratör güç kabini projesiyle ihracat yapıyor." diye konuştu.

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk firması Alman ordusuna 'güç' verecek - Son Dakika Ekonomi

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