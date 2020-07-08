Türk firması Hagi'nin takımına resmi giyim sponsoru oldu - Son Dakika

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim markası Altınyıldız Classics, spora desteğini sürdürmeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda AC&Co., Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve iki dönem teknik direktörlük yapan Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve Teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu.

Sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parçanın, AC&Co. tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandığı belirtilerek markanın yıl sonuna kadar FC Viitorul Constanta'yı giydirmeye devam edeceği duyuruldu.

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta, Romanya Ulusal Şampiyonu olmuştu. FC Viitorul Constanta, Romanya Kupası'nı ve Romanya Süper Kupası'nı kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. FC Viitorul Constanta'nın başkanlığını 1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu yürütüyor.