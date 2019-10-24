Son Dakika Haberleri: Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek
Son Dakika Güncel Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek

Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek

24 dakika önce

NUR Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kazakistan'ın Pavlodar eyaletinde bir şeker fabrikası inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek, System.String[]

NUR Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kazakistan'ın Pavlodar eyaletinde bir şeker fabrikası inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakh Invest'ten yapılan açıklamada, Kayseri Şeker Fabrikası'ndan bir heyetin, Kazakistan ziyareti kapsamında Pavlodar Eyaleti Valisi Bulat Bakauov ile görüştüğü belirtilerek, görüşmede Türk yatırımcıların ülkenin yatırım olanakları hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Kayseri Şeker'in Pavlodar'da bir şeker fabrikası inşa etmeyi planladığı kaydedilen açıklamada, fabrikanın, günde 10 bin tona kadar pancar işleterek yılda 240 bin ton şeker üretme kapasitesine sahip olacağı aktarıldı.

Açıklamada, projenin başarıyla uygulanması halinde ülke piyasasında yüzde 10 olan Kazak şekeri payının yüzde 50'ye çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gedik, Kazakistan'da pancardan şeker üretimi ile ilgili olduklarını belirterek, " Türkiye, dünyada pancardan şeker üretiminde 5. sırada yer alıyor. Piyasanın ihtiyacını görüyoruz ve Kazakistan'da şeker sanayisinin geliştirilmesi için tüm imkanların olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gedik, şeker üretiminde 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, Kazakistan'da bu sektörün gelişmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri Şeker, Kazakistan, Pavlodar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesla hisseleri yüzde 20'den fazla değer kazandı
Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]