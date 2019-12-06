Son Dakika Haberleri: Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek
Son Dakika Ekonomi Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek - Son Dakika Ekonomi

Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın Türkistan kentinde uluslararası turistik tesis Türk firması Sembol İnşaat tarafından inşa edilecek.

Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek, System.String[]

NUR Kazakistan'ın Türkistan kentinde uluslararası turistik tesis Türk firması Sembol İnşaat tarafından inşa edilecek.

Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin ve Türkistan Valisi Umirzak Şukeyev'in katılımıyla Sembol İnşaat tarafından kamu-özel ortaklığı modeliyle inşa edilecek "Kervan Saray" adlı çok fonksiyonlu turistik tesisin temel atma töreninin yapıldığı belirtildi.

Proje değerinin 39 milyar tenge (101 milyon dolar) olduğu aktarılan açıklamada, "Yatırımcılar, bu uluslararası tesisin içinde sadece oteller değil, doğu pazarı, restoran ve yapay gölün bulunacağı projede eski şehrin mimarisinin de korunacağını söylüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, inşaat çalışmalarının gelecek yıl ekimde tamamlanacağı, söz konusu projenin geçen yıl İstanbul'da yapılan Kazak-Türk yatırım forumunda varılan anlaşmalar çerçevesinde hayat geçirileceği kaydedildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var
Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]