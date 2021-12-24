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Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi - Son Dakika

Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi

24.12.2021 12:26
Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi

Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkan sağlayan dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) geliştirdi.

Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkan sağlayan dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) geliştirdi.

Ankara'da faaliyet gösteren Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile birlikte orman yangınlarına karşı İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi amacıyla çalışma başlattı. Havadan yangınla mücadele operasyonları yürütürken hayatlarını riske atan pilot arkadasları için bir çözüm yolu bulmak maksadı ile fikir olarak 2011 yılında baslayan YİHA çalısmaları, ilk uçuş testlerini 2015'te gerçekleştirdi. Devam eden yoğun çalışmalar doğrultusunda üretime hazır hale getirildi. Türk-İspanyol ortaklığında üretimi yapılan orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkan sağlayan YİHA'nın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. 7/24 operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan YİHA'nın 2 ton su taşıma kapasitesi bulunuyor.

'MALİYET OLARAK BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR'

Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firmasının Yönetici Ortağı Dilek Melissa Elmas, YİHA'nın Türkiye'de ormanları yangınlardan korumaya hazır olduğunu söyledi. Elmas, geliştirdikleri teknoloji ile hem ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasını hem de yangına müdahale süresinin kısaltılıp yangının büyümeden söndürülmesinin sağlanacağını kaydetti. YİHA'yı yerli ve milli olarak Türkiye'de üretime kazandırmaya hazırlandıklarını kaydeden Elmas, "Geliştirdiğimiz amfibi ozellikli, 7/24 operasyon yapabilme kabiliyeti ve yaklaşık 2 ton su taşıma kapasitesi ile ön plana çıkan dünyanın ilk ve tek yangın söndüren Yangın İnsansız Hava Aracı, farklı insansız hava araçlarının ve yangın söndürme uçaklarının özelliklerini çok amaçlı tek bir platformda birleştiriyor. Yangını tespit ve yangın çıkar çıkmaz söndürme ile birlikte yer-destek, lojistik, kargo ve arama kurtarma İHA'ları gibi destek fonksiyonları ile bütünsel çözüm sunan gelistirdigimiz YİHA, satın alma ve işletme maliyetleri olarak da birçok avantaj sunuyor" dedi.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEMİ DE KORUMUŞ OLACAK'

Yanan bir yerin üzerinde uçmanın oldukça zorlu ve riskli olduğunu ifade eden Elmas, "Sıcaklık, rüzgarın hızı, yönü, yangının odak noktası gibi bilgilere göre suyu tam istenen noktaya, otonom şekilde rahatlıkla bırakabilecek yapay zekaya sahip geliştirdiğimiz YİHA'larımız ile yangın ile olan mücadelede tehlikeli uçuşların risksiz bir şekilde, ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayarak insanlarımız ve hayvanlarımızın yanısıra, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemi de korumuş olacaktır" diye konuştu.

'MİLLİ YANGIN SÖNDÜRME FİLOSU KURULMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Küresel ısınma gözönünde bulundurularak Türkiye'de acil olarak İHA, uçak ve helikopterlerden oluşan Milli Yangın Söndürme Filosu'nun kurulmasının ve yangın söndürmenin milli ve kurumsal yetenek haline getirilmesinin önemine dikkat çeken Elmas, geliştirdikleri Yangın İnsansız Hava Araçları'nın (YİHA) Türkiye'de mevcut olan merkezi yangın yönetim sistemi ile birlikte entegre edilip daha verimli kullanılabileceğini, böylelikle farklı bölgelerde çıkan yangınlara aynı anda müdahale imkanı sağlanacağını belirtti. Elmas, "Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemiz, benzer iklim kuşağı içinde yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi her yıl orman yangınlarının meydana geldiği coğrafyada bulunmaktadır. Gelistirdiğimiz YİHA ile her şeyden önce risksiz cözüm sağlanarak toplumsal maliyetin karşılanmasının yanı sıra, düşük ekonomik maliyeti ile de orman yangınları ile mücadelede ciddi ve etkin çare sunuyoruz" dedi.


- Ankara
Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi
Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi
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İnsansız Hava Aracı, Orman Yangınları, Savunma Sanayi, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk firması orman yangınlarına karşı YİHA geliştirdi - Son Dakika


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