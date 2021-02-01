Türk firması ortaklığında inşa edilen Tanzanya'nın hızlı treni bu yıl faaliyete girecek - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk firmasının dahil olduğu konsorsiyumca inşa edilen hızlı tren hattının bu yıl faaliyete geçeceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Dr. Hassan Abbas, basına yaptığı açıklamada, Darüsselam ve Morogoro şehirleri arasında inşa edilen demir yolunun bu yıl faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Hızlı tren hattı için şimdiye kadar 118 milyon dolar harcandığını belirten Abbas, "Bu modern demir yolunun Tanzanya ekonomisini güçlendirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Türk firması Yapı Merkezi ortaklığıyla yapılıyor

Türkiye'den Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota-Engil'in oluşturduğu ortak girişimle inşa edilen hattın temelleri 2017'de atıldı.

Hat üzerinde saatte 160 kilometre gidecek trenle Darüsselam ile Morogoro kentleri arasındaki yolculuğun süresi 90 dakikaya inecek.