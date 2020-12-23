Türk firması "TÜRKREHAB", engelli sporcular için tekerlekli sandalye üretiminde dünyaya açıldı - Son Dakika

Türk firması "TÜRKREHAB", engelli sporcular için tekerlekli sandalye üretiminde dünyaya açıldı

23.12.2020 14:31
Türk firması

Türk firması TÜRKREHAB'ın ortaklarından Demirhan Şerefhan, engelli sporcuların için tekerlekli sandalye üretiminde sadece Türkiye'de değil, dünyada da tercih edilen bir marka haline gelmeye başladıklarını belirtti.

Türk firması TÜRKREHAB'ın ortaklarından Demirhan Şerefhan, engelli sporcuların için tekerlekli sandalye üretiminde sadece Türkiye'de değil, dünyada da tercih edilen bir marka haline gelmeye başladıklarını belirtti.

Demirhan Şerefhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Irak'tan sonra Umman Paralimpik Komitesi'nin de tekerlekli sandalye basketbol milli takımı için "Türk Malı EXTRA" model tekerlekli sandalye alımına karar verdiğini söyledi.

Ülke ekonomisine yaptıkları ihracatla katkı vermenin de gururunu yaşadıklarını dile getiren Demirhan Şerefhan, "Bundan iki sene öncesine kadar ülkemizde Avrupa ve Amerika'dan tanesi yaklaşık 7 bin avro bedelle satın alınan tekerlekli sandalyeler kullanılıyordu. Bu sandalyeler havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyumdan yapıldığından ve kullanan kişinin ölçülerine göre elle imal edildiğinden çok yüksek rakamlara satılıyordu. Sporcularımız ve kulüplerimiz bu ürünleri almak için çok zorlanıyorlardı. Biz ürün kalitesini arttırarak, çok daha sağlam ve çok daha ekonomik bir imalatı gerçekleştirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şu anda milli sporcuların kendi ürettikleri ürünleri kullandığını da vurgulayan Şerefhan, "Birçok ülkeye de ihracat yapmaya başladık. Bir ekibimiz şu an Umman Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularının ölçülerini almak için Maskat'ta. Çok yakın bir zamanda dünya piyasasında 'Türk Malı EXTRA' model basketbol amaçlı tekerlekli sandalyeler en çok tercih edilen marka olacaktır. Hedefimiz basketbol ve tenis tekerlekli sandalyeleri pazarında dünya lideri olmak. Netice itibarıyla spor amaçlı tekerlekli sandalye kaleminde yurt dışına bağımlı olmaktan kurtulmak en büyük gururumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Tekerlekli Sandalye, Türkiye, Engelli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk firması 'TÜRKREHAB', engelli sporcular için tekerlekli sandalye üretiminde dünyaya açıldı - Son Dakika Spor


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