Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü - Son Dakika

Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü

Cam sektörünün köklü şirketlerinden Yorglass, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 yılı ihracatın liderleri sıralamasında düzcam sektöründe ikincilik ödülü aldı.

Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü, System.String[]

Cam sektörünün köklü şirketlerinden Yorglass, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 yılı ihracatın liderleri sıralamasında düzcam sektöründe ikincilik ödülü aldı. Bu yıl çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde konuşan Yorglass CFO'su Uğur Şeker, global bir Türk şirketi olarak 6 kıtada 57 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek katma değerli üretim anlayışıyla ülke ekonomisine de sektöre de katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği "2019 Yılı I·hracatın S¸ampiyonları O¨du¨l To¨reni", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tu¨rkiye I·hracatc¸ılar Meclisi Bas¸kanı I·smail Gülle'nin katılımıyla 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Türkiye'de düzcam sektörünün lider firmalarından Yorglass, düzcam kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

'TÜRK DÜZCAM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ TEMSİLCİSİYİZ'

Sektör ikinciliği ödülünün Yorglass için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Yorglass CFO'su Uğur Şeker şu değerlendirmede bulundu:

"Yorglass, bugün düzcam ve endüstriyel cam sektörünün global bir oyuncusu olarak, Ar-Ge, ÜR-GE ve inovasyon odağında ürettiği ürünlerini 60'a yakın ülkeye ihraç ederek Türkiye cam sektörünün de dünyadaki temsilcisi konumda. Türkiye'nin 5 şehrinde kurulu 6 tesisimiz, katma değerli üretime odaklı yatırımlarımızın da bir göstergesi. İhracat ülkemizin büyümesi ve küresel arenada güçlü potansiyelini gösterebilmesi için önemli bir köprü görevi görüyor. Yorglass olarak ihracatımızı artıracak inovatif ürünler geliştirmeye ve büyümeye devam ederek, ülkemiz için de katma değer yaratmaktan son derece mutluyuz."

HEDEF: İHRACATI 5 YIL İÇİNDE İKİ KATINA ÇIKARMAK

Düz cam ticareti ve endüstriyel cam işleme sektörünün dekoratif cam, ticari soğutucu ve beyaz eşya kollarında faaliyet gösteren Yorglass, çatısı altında yer alan Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya markaları ile hizmet veriyor. Şirket, yenilikçi ürünlerinin yaklaşık yüzde 50'sini ihraç ettiğini, 2019 yılında ihracatını yüzde 5 artırarak sektörünün üzerinde, yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. Pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermediğini açıklayan Yorglass, İstanbul Çerkezköy'de yapımı süren, beyaz eşya iş kolunda faaliyet gösterecek yeni fabrikasıyla ihracat kapasitesini 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedeflediğini de duyurdu.


Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü
Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü
Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü

İhracat, Seramik, Türk, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk firmasına cam sektöründe ihracat şampiyonu ödülü - Son Dakika Ekonomi

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