Türk firmasından Almanya'ya 5 eksenli CNC makine ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk firmasından Almanya'ya 5 eksenli CNC makine ihracatı - Son Dakika Ekonomi

Türk firmasından Almanya'ya 5 eksenli CNC makine ihracatı

6 saat önce

İstanbul merkezli Usel Makina ile Almanya'nın alanında lider makina üreticisi LÖFFLER GmbH arasında Türkiye'de 5 eksenli CNC makinaların üretimi konusunda 2019 yılında yapılan anlaşmaya istinaden ilk makinanın kabul testleri başarı ile gerçekleştirilerek CNC makinaların ihracatına başlandı.

Türk firmasından Almanya'ya 5 eksenli CNC makine ihracatı, System.String[]

İstanbul merkezli Usel Makina ile Almanya'nın alanında lider makina üreticisi LÖFFLER GmbH arasında Türkiye'de 5 eksenli CNC makinaların üretimi konusunda 2019 yılında yapılan anlaşmaya istinaden ilk makinanın kabul testleri başarı ile gerçekleştirilerek CNC makinaların ihracatına başlandı.


Usel Makina Genel Müdürü Dr. Uğur Şimşir, "Makine teknolojisi konusunda dünyada lider konumda olan Almanya'ya yüksek teknolojiye sahip 5 eksenli CNC Makine ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek Yeni tip 5 eksenli CNC makinaların, 0,01 mm hassasiyette pozisyonlama yapabildiğini, vakumlu plaka taşıma sistemi, foto kamera, malzeme kalınlığı, takım ve plaka kalınlığı ölçme sistemi'ne ve Usel tarafından geliştirilen, faydalı model patentli, enerji tasarrufu sağlayan Adaptif Hız Kontrol Yazılımının da bulunduğu birçok yeni opsiyona sahip olduğunu belirtti. LÖFFLER GmBH, Türkiye'de üretilen 5 eksenli CNC Makinaların Avrupa'da 10 ülkede pazarlama, satış ve servisini üstlenecek.


20'den fazla ülkeye CNC makina ihracatı


Ayrıca Türkiye'de üretilen makinalarının artık uluslararası pazarda çok önemli rakipleriyle yarışır hale geldiğini ve Makinaların Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Güney Afrika, Rusya da dahil 20'den fazla ülkeye ihraç edildiğini de belirten Dr. Uğur Şimşir, yurtiçi pazarda da önemli bir talebi karşıladıklarını ve bu tip makinalarda dışa bağımlılığın azaldığını vurguladı.


Ürettikleri CNC Makina komponentlerinin yerlileştirme çalışmalarının da yapıldığını ve kendilerinin de bu çalışmalar içerisinde aktif olarak yer aldıklarını belirten Şimşir, hedeflerinin yerlilik oranının her yıl arttırılması olduğunu da sözlerine ekledi.


Kendisinin de girişimci olduğunu ve bu konuda radikal bir çağrı da yapmak istediğini ve söyleyen Dr. Uğur Şimşir, "Hepimiz kalifiye ara eleman sıkıntısından şikayet ediyoruz. Ben buna bir çözümle yaklaşmak istiyorum. Alman mühendisler, en kıdemlileri dahi bizzat kendileri gelip makinaların testlerini yapmak için saatlerce aralıksız çalışıyor. Alman makina sanayisinin başarısının sırrı da bence burada. Dolayısıyla masa başı değil direk sanayide çalışacak mühendislere ihtiyaç var. Bu potansiyelimizde mevcut sadece anlayışın değişmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Makina sanayimiz iyiye gidiyor. Ülkemizde çok sayıda üniversite mezunu, eğitimli dinamik fakat tecrübesiz ve işsiz genç var. Bu gençler ülkemizin en değerli potansiyelidir. Daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Makine mühendisliği mezunu gençlerin tecrübe kazanıp daha kolay iş bulabilmeleri için en az 2-3 yıl kadar işin mutfağında yani yüksek okul eğitimli İşçi olarak örneğin CNC torna, CNC freze tezgahlarında ya da montajcı olarak çalışmalarını tavsiye ettiğini belirtti. Bundan sonra gençler gerek mühendis gerek girişimci olarak çok farklı düşüneceklerini görecek ve kendilerini keşfederek daha başarılı bir kariyer çizeceklerdir. Ayrıca sanayide mühendis fazlası ve işçi eksiği olduğundan bu uygulama işsizlik oranını da önemli ölçüde azaltacak, İşçilik kalitesini yukarı çekecektir." dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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