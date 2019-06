Türk fıstığına fıstık gibi ödül

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş tarafından üretilen 'Sürülebilir fıstık ezmesi' iTQi (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü kazandı.

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş tarafından üretilen 'Sürülebilir fıstık ezmesi' iTQi (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü kazandı. Bu ödül ile Tuğba Kuruyemiş, güzel olan her şey için kullanılan 'Fıstık gibi' deyimini uluslararası alanda da söyletti. "International Taste and Quality Institute" logosu taşıma hakkını da kazanan Tuğba Kuruyemiş'in sürülebilir fıstık ezmesi bundan sonra sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da sofraları süsleyecek.



Brüksel merkezli International Taste and Quality Institute ITQI, (Uluslararası Tat ve Nitelik Enstitüsü) tarafından düzenlenen lezzet testi organizasyonunda, Türk ürünü olarak yarışmaya giren ürünlerden Tuğba Kuruyemiş'in Sürülebilir Fsıtık Ezmesi jüriden tam puan aldı. Yılda bir kez düzenlenen ITQI organizasyonuna, Dünya genelinden bir çok kurum ve kuruluşlar katılıyor. Bu yıl 15.'si düzenlenen ve dünya çapında pek çok gıda firmasının katılım gösterdiği yarışmaya katılan 15 bin üründen ön elemeyi 1185 ürün geçti. Kapalı göz testindeki tadım oturumlarında 1885 ürün tadıldı.



Tuğba Kuruyemiş olarak böylesine önemli bir ödülü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Piyasaya sunduğumuz her ürün için çok fazla özen gösteriyoruz. Bu yıl sürülebilir fıstık ezmesi ürünümüz ile Belçika'da düzenlenen yarışmaya katıldık. Jüri şef ve sömeliyeler, gelen yiyecek ve içecek ürünlerini tat, koku, doku, yoğunluk, ürünün ağızda bıraktığı tat gibi çeşitli kriterleri baz alarak, kör tadım testi bazında değerlendiriyor. Tadım testinden başarı ile geçen ürünler lezzet sertifikasına ve tüm dünyada Superior Taste Award adı verilen bir ödüle hak kazanıyor. Bizim ürünümüz de bu ödülü kazandı. Başta çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Değerlendirmeler çok hassas yapılıyor



Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü ödüller için değerlendirmesini, her ürünün hedonik lezzetini ayrı ayrı ölçmeyi amaçlayan tadım oturumları ile gerçekleştiriyor. Jüri üyeleri, tattıkları her ürün için Duyusal Analiz Raporunda puanlama yapıyor. Bu puanlama ürün lezzeti, aroma, yapı, koku, doku, tadım sonrası ağızda bıraktığı tat gibi kriterler dikkate alınarak yapılıyor. Dünya çapında kabul görmüş çok sayıda uzmandan oluşan tadım heyetinden en yüksek puanı alan ürünler ödüle layık görülüyor.



Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü, 2005 yılından itibaren her sene, altmış yıldızlı şef ve altmış içecek tadım uzmanını, dünyanın dört bir tarafından gelen tüketici gıdalarını kapalı göz testine tabi tutmak için bir araya getiriyor. Jüri üyelerinin, yiyecek ve içeceklerin lezzetini değerlendirmedeki profesyonel deneyimleri, onları dünyanın en nitelikli ve en tanınan jürisi yapıyor. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek

Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı