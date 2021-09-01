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Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü - Son Dakika

Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü

01.09.2021 17:43
Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi başladı. Kongrenin açılış gününde Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras'a 'Kamu Özel Onur Ödülü' verildi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 37. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılış konuşmasını Türk Fizik Derneği (TFD) Genel Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş gerçekleştirildi. Prof. Dr. Akkuş, Vietnam'ın yükselişi, Çipin Önemi ve Çip Krizi, Yeni Teknoloji Silah: Mikrodalga Silah, Virüsler: Biyolojik Silah Mı?, Nasa'dan Dünya Ekonomisini Alt Üst Edecek Hamle, Mars Yolculuğu ve Türkiye'nin Beka Sorunu: yüzde 3 konu başlıklarını içeren geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Fizik Kongresi'nin bilime olduğu kadar Bodrum'a da sağladığı katkılardan bahsettiği konuşmasında, fizik biliminin hayatımızın her anında olduğunu ifade ederek, "Modern bilimlerin en eski, en yerleşik dallarından biri olan fizik üzerine, bizim söyleyebileceklerimiz çok sınırlı. Günlük yaşamımızda kullandığımız, tarihçesini pek de merak etmediğimiz hemen her şey fiziğin bir ürünüdür. Dinlediğimiz radyoya, bindiğimiz gemiye, uçağa kadar. Öyle bir bilim dalı ile uğraşıyorsunuz ki, yaşadığımız evreni küçücük bir atom parçacığına kadar indirgeyebiliyorsunuz. Evrenin en büyük gizemi olan kara deliğin fotoğrafını çekiyorsunuz. Yağmur damlalarından enerji üreten bir teknoloji geliştiriyorsunuz. En kötü hava şartlarında bile bir güneş paneline düşen damlalardan enerji üretmenin yollarını buluyorsunuz. Bilim ve teknoloji, bugün hayatımızın her alanını etkiliyor. Ekonomimizi etkiliyor, üretimi etkiliyor, sağlık hizmetlerini etkiliyor. Yaşadığımız dünyaya, evrene, insanlığa katkılarınız paha biçilemez ve çok değerli. Bilginin güç olduğunun farkındayız. Bu nedenle yaptığımız her hizmette, ortaya koyduğumuz her projede bilimi temel alıyoruz. Genç ve inovatif nüfusun Bodrum'a katkıda bulunabilmesi için yeni bir proje başlattık" dedi.

Yerel yönetimlerin teknolojik altyapı olmadan başarılı olamayacağına dikkat çeken Başkan Aras konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yerel yönetimlerin son dönemde teknolojik altyapıyla başarılı olabileceklerini görmüş durumdayız. Çünkü artık hayatımızdaki en büyük imkan Big Data dediğimiz veri. Veri olmadan, en küçük pozisyondaki yönetici bile karar veremiyor artık. Bu verilerin toplanması da yine bilim insanların çalışmalarıyla mümkün oluyor. Yerel yönetimlerde, yönetim tarzlarını bilimin üzerine inşaat etmek zorundayız. Bilimin ışığında, teknolojinin yardımıyla hizmetler üretiyoruz. Şu anda akıllı teknoloji kullanarak bir katı atık yönetimi benimsemiş durumdayız. Yine akıllı teknolojilerle altyapı, trafik, çevre gibi sorunların çözülebileceğini biliyoruz. Bir taraftan da Bodrum fizibilite çalışmalarını yaptırdığımız güneş enerji sisteminden çok fazla faydalanabileceğimizi biliyoruz. Ancak yakın bölgemizdeki termik santral nedeniyle havamız ve toprağımız kirleniyor ve doğayı ciddi oranda tehdit ediyor. Daha kötüsü kuraklığın yaşandığı bu dönemde, Muğla'nın kullandığı suyun iki katını soğutma için kullanıyorlar."

Başkan Aras, "Bütün değerlerimizi, kültürümüzü, korumamız gerektiğini ve bunu da teknolojinin, bilimin yoluyla yapılabileceğimizi ifade etmeliyim" diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçilen kongrede, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Prof.Dr. Baki Akkuş tarafından, Türk Fizik Derneği 2021 Kamu Özel Onur Ödülü takdim edildi. Uluslararası Fizik Kongresi, Herodot Kültür Merkezi'nde 1-5 Eylül tarihlerinde devam edecek. - MUĞLA

Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü
Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü

Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Fizik Derneği'nden Başkan Aras'a onur ödülü - Son Dakika


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