Türk foto muhabirlerinden Türkiye güzellikleri - Son Dakika
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Türk foto muhabirlerinden Türkiye güzellikleri

6 saat önce

Türkiye'de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı.

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Türkiye'de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı.


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri, 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Türkiye Güzellikleri Kategorisinde foto muhabirlerin çektiği Türkiye fotoğrafları damga vurdu. Geçtiğimiz yıl Moskova ve Amsterdam'da sergileri açılan ve yurt dışında ülke tanıtımına katkı sağlayan Türkiye Güzellikleri Kategorisinde birinciliği Hakkari'deki pirinç hasadı fotoğrafıyla Depo Photos'tan Mehmet Aslan kazandı. Freelance foto muhabir Okan Akyürek'in Kapadokya fotoğrafı ikinci, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un 3 köprüsünün aynı karede olduğu fotoğrafı üçüncü oldu. Freelance foto muhabir Alp Eren Kaya'nın Anıtkabir, Kocatepe Camii ve dolunay üçlüsünü gösteren fotoğrafı ise mansiyona layık görüldü.


Bu dalda Hürriyet Gazetesi'nden Selçuk Şamiloğlu'na da Nemrut Dağı fotoğrafıyla ASKA Özel Ödülü verildi. Aynı dalda Cumhurbaşkanlığı foto muhabiri Murat Çetinmühürdar da İstanbul fotoğrafıyla TFMD Özel Ödülü aldı. - ANKARA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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