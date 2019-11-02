Türk fuarcılığı yurt dışından 1 milyon ziyaretçi hedefine yakın

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, fuarlara gelen yabancı ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyonu bulabileceğini belirterek, "Milyonu yakalayacağımıza inanıyorum. Bu sayıyı nasıl 2-3 milyonlara çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz." dedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tüm sektörlere yönelik fuarlarda geçen yıl yurt dışından 800 bine yakın ziyaretçi geldiğini söyledi.

Bu sayının bir önceki sene 550 bin civarında olduğunu dile getiren Ersözlü, özellikle 2017'den 2018'e geçişte ülke genelinde yabancı ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu vurguladı.

Fuar şirketlerinin yanı sıra katılımcı firmaların da yurt dışından ziyaretçi davet edip ağırladığını aktaran Ersözlü, "Yurt dışından ne kadar ziyaretçi gelirse fuarlardaki katılımcı firmalar da daha fazla ihracat yapabiliyor. Türkiye'de ihracatçı sayısı şu anda 77-78 binlere geldi. İhracatçı sayısını artıran en önemli argümanlardan biri de fuar işidir." ifadelerini kullandı.

"Fuarlar ihracatı yüzde 20 etkiliyor"

Ersözlü, araştırmalarına göre fuarların, ihracatçı sayısındaki artışa yaklaşık yüzde 20 etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Fuarlara katılan firmaların genelde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu bilgisini veren Ersözlü, "İhracatçılara bakıldığında da yüzde 95'i mikro, küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşuyor. Küçük ölçekli firmaları ne kadar çok artırırsak Türkiye'nin yapacağı ihracat da yoğun bir şekilde artacak. Buna önem veriyoruz. Fuar şirketi olarak Türkiye genelinde ihracatçı sayısının artması için 9 şehirde fuar alanı işletiyoruz. İstanbul dahil 9 şehirde ihracatçı sayısını artırmaya, üretimi desteklemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersözlü, yıl sonuna kadar sürecek fuar maratonunda yabancı ziyaretçi hedefine de değinerek, şöyle devam etti:

"Yılın 10 ayına baktığımızda şu anda gelinen nokta yurt dışından ziyaretçi sayısı her fuarda artıyor. Yurt dışından ziyaretçi sayısı yıl sonu itibarıyla 1 milyon seviyelerine gelebilir, tahminimiz bu yönde. Milyonu yakalayacağımıza inanıyorum. Bu çok önemli bir rakam. Bu sayıyı nasıl 2-3 milyonlara çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Gelen yabancı ziyaretçiler otellerde kalıyor, alışveriş merkezlerinde geziyor, şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt dışından Türkiye'ye bir fuara gelen ziyaretçi ortalama bin 200 dolar harcama yapıyor. Bunu düşünürsek, buraya gelen ziyaretçiler paralı, bilinçli ve profesyonel insanlar. Bunları ne kadar çok artırırsak Türkiye için bir kazanç olur."

"Fuarlar 160 ülkeden ziyaretçi çekiyor"

İlhan Ersözlü, yurt dışından fuarlara gelen kişi sayısının yanı sıra ülke çeşitliliğinin de artış gösterdiğini aktardı.

Türkiye'ye fuarlar vesilesiyle 160 dolayında ülkeden ziyaretçilerin geldiğini söyleyen Ersözlü, şunları kaydetti:

"Yurt içi piyasada bir hareket başladı. Gayrimenkulden otomotive, tarımdan gıdaya kadar tüketim ve ticaret artmaya başladı, fuarlarda bunu görüyoruz. Bu sektörlerin fuarlarına da katılım artmaya başladı. İhracata yönelik fuarlar zaten iyi gidiyordu, tüketime yönelik fuarlar da yükselmeye başladı. Bu bize ekonominin düzelme sürecine girdiğini, işlerin açıldığını, çarkların dönmeye başladığını gösteriyor. Sınırımızdaki olayların anında müdahaleyle sorunsuz bir şekilde düzene girmesi, akıllı dış ticaret politikalarının uygulanmasıyla da tersine çevrilen dışarıdaki senaryonun şu anda pozitife dönmesi bizim mesleği tetikleyen gelişmeler."

Ziyaretçilerin Türkiye'ye güvenerek geldiğini anlatan Ersözlü, bu konuda iyi bir noktada olduklarını sözlerine ekledi.