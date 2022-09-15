Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler - Son Dakika
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Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler

15.09.2022 17:09
Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler

Türk futbol tarihinin efsanelerinden Fatim Terim'in hayatı Netflix'e konu oldu. Merakla beklenen Terim belgeseli bugün yayınlandı!

Galatarasay ve Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Fatih Terim, hayatıyla Netflix'e konu oldu. Futbolseverler tarafından merakla beklenen belgesel bugün itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başladı. Yayınlanmasının ardından 'Terim' belgeseli sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim: Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu

Netflix Türkiye, birkaç hafta önce Fatih Terim belgeseli için müjdeyi verdi ve belgeselin 15 Eylül'de yayınlanacağını paylaştı. Ayrıca paylaşımda Terim ile ilgili "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator" ifadeleri yer aldı. O zamandan itibaren futbolseverlerin merakla beklediği belgesel ise sonunda yayınlandı.

Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler

Belgesel, Türk futbol tarihinin efsane isminin teknik direktör kariyerine ve özel hayatına odaklanıyor. Sosyal medyada gündem olan belgesel özellikle Galatasaray taraftarları tarafından yoğun bir ilgi gördü. Ayrıca belgeseli izleyenler Terim'e övgü dolu sözler kullandı.

Netflix, Fatih Terim belgeselinin resmi fragmanını yayınladı!

Fatih Terim ise Terim belgeseli ile ilgili açıklama yaptı. "… Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. Yani izlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar… Bir süre sonra son iki bölümü izledik. Bu sefer kızlarım vardı yanımda. Baktım onların da gözler doluyor. "Elinize sağlık" dedik ve çıktık. Şu an bile çok heyecanlıyım. İleride torunlarımın, "Bu bizim dedemiz" diye anlatmak yerine izletecekleri bir iş olmuş. Bu duygu beni çok mutlu ediyor."

Fatih Terim, Türkiye'de en çok konuşulan teknik direktörlerden biri olarak yer alıyor. Özellikle Galatasaray'ı UEFA şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca çoğu zaman özel hayatıyla da gündeme geldi. Bunun yanı sıra Terim, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu ile davalık olmasından dolayı da eleştirilere maruz kaldı.

Belgesel, Twitter'da Türkiye gündeminde yer aldı. Yapımı izleyenlerin yaptıkları paylaşımlar ise oldukça ilgi çekti. Sosyal medyadaki bazı tepkiler ise şu şekilde:

Terimciler olarak Netflix'e giriş şeklimiz. #Terim #BugünGünlerdenFatihTerim pic.twitter.com/6XsI8RYPQi

— Savaş (@Savasdebana) September 15, 2022

Şuan tüm Galatasaraylıların modu; #Terim pic.twitter.com/CrrOGIRNHw

— Alp1905 (@AlpC1905) September 15, 2022

Tam olarak böyle izledim

Çok özlemisim cok ??????#Terim #Galatasaray pic.twitter.com/lErIJB3rzE

— CASSİD (@Cassid1905) September 15, 2022

Fatih Terim belgeseli Netflix"e giriş yapmıştır #BugünGünlerdenFatihTerim #Terim pic.twitter.com/LyNMucUQHs

— Nisa (@nis_alntdg) September 15, 2022

Peki, siz Terim belgeselini izlediniz mi? İzlediyseniz belgesel hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Fatih Terim, Futbol, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim belgeseli yayınlandı! İşte tepkiler - Son Dakika
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