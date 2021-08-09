Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a hakaretler eden Afgan'dan tepkiler sonrası geri adım

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Metz, sahasında son şampiyon Lille ile karşılaştı. Lille'de üç Türk oyuncu Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı.

LİLLE'İN MAÇI NASIL GEÇTİ?

23'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Botman'ın kafa vuruşuyla Lille, 1-0 öne geçti. Metz, 31'inci dakikada Centonze ve 41'inci dakikada Udol'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Centonze'den bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi.

KOUYATE'NİN KIRMIZISI YOLU AÇTI

56'ncı dakikada Metz'de Kouyate kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81'inci dakikada Ikone'nin ayağından bulduğu gol ile Lille, farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi. 90+6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan vuruşunu yapan milli oyuncu, topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi.

"YİNE BURAK"

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, "Yine Burak" manşetini attı.

CENGİZ'İN TAKIMI 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marsilya'nın ilk golü milli oyuncu Cengiz Ünder'den geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Marsilya'da ilk golü Cengiz attı. 68'de güzel bir plase golü atan Cengiz, fark 1'e indirdi. 75'te Payet 2-2 yaptı, 80'de yine Payet sahneye çıktı ve zafer geldi.