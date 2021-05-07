Lille'de top koşturan 4 futbolcumuz Fransa'nın gözbebeği oldu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın birlikte hareket ederek başarılı olduğu haber yapıldı.
İşte o haber:
Lille'in 4 Türk oyuncusu Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı, Manchester City - PSG maçını Burak Yılmaz'ın evinde beraber izlediler. Mustafa Kapı altyapı tesislerinde kalırken diğer üçlü birbirlerine 10 dakikalık mesafede oturuyor. Her şeyi beraber yapıyorlar. Beraber biber dolması, yaprak sarması yiyorlar.. Belçika'ya, Paris'e gezmeye gidiyorlar. Haftada 2 gün Fransızca dersi alıyorlar. Zeki Çelik çok iyi anlıyor fakat basın önünde çekiniyor.
Kendi içlerine kapanmalarında pandemi yüzünden Fransa'da restoran ve bar dahil birçok yerin kapalı olmasının da etkisi var. Burak ve Yusuf soyunma odasında ilk olarak İngilizce iletişim kuruyorlar. Yusuf, tenisi, Zeki ise masa tenisini çok seviyor."
Haberde Lille'de yer alan 400 kadar Fransız-Türk derneğinin başkanı olan İbrahim Alıcı'nın şu sözlerine de yer verildi:
"Haftada ortalama 2 kez beraber yemek yiyorlar ve Mustafa Kapı'yı da davet ediyorlar. Davetler Burak Yılmaz'ın ya da benim evimde oluyor."
Son Dakika › Spor › Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar - Son Dakika Spor