Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar

Lille'de top koşturan 4 futbolcumuz Fransa'nın gözbebeği oldu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın birlikte hareket ederek başarılı olduğu haber yapıldı.

İşte o haber:

"MAÇI BERABER İZLEDİLER"

Lille'in 4 Türk oyuncusu Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı, Manchester City - PSG maçını Burak Yılmaz'ın evinde beraber izlediler. Mustafa Kapı altyapı tesislerinde kalırken diğer üçlü birbirlerine 10 dakikalık mesafede oturuyor. Her şeyi beraber yapıyorlar. Beraber biber dolması, yaprak sarması yiyorlar.. Belçika'ya, Paris'e gezmeye gidiyorlar. Haftada 2 gün Fransızca dersi alıyorlar. Zeki Çelik çok iyi anlıyor fakat basın önünde çekiniyor.

"İNGİLİZCE ANLAŞIYORLAR"

Kendi içlerine kapanmalarında pandemi yüzünden Fransa'da restoran ve bar dahil birçok yerin kapalı olmasının da etkisi var. Burak ve Yusuf soyunma odasında ilk olarak İngilizce iletişim kuruyorlar. Yusuf, tenisi, Zeki ise masa tenisini çok seviyor."

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ BULUŞUYORLAR

Haberde Lille'de yer alan 400 kadar Fransız-Türk derneğinin başkanı olan İbrahim Alıcı'nın şu sözlerine de yer verildi:

"Haftada ortalama 2 kez beraber yemek yiyorlar ve Mustafa Kapı'yı da davet ediyorlar. Davetler Burak Yılmaz'ın ya da benim evimde oluyor."