Türk futbolseverler, A Milli Takım'ı desteklemek için RheinEnergie Stadyumu çevresinde toplandı
07.10.2020 20:52
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacağı maçlar öncesinde bugün Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım için Türk futbolseverler, müsabakanın oynanacağı RheinEnergie Stadyumu çevresinde maç önünde toplanarak takıma destek verdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacağı maçlar öncesinde bugün Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım için Türk futbolseverler, müsabakanın oynanacağı RheinEnergie Stadyumu çevresinde maç önünde toplanarak takıma destek verdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece 300 seyircinin alınacağı maç öncesinde Türk vatandaşları Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu çevresinde toplandı. Takımın otobüsle gelişini görmek ve ay yıldızlılara destek vermek amacıyla stat çevresinde bulunan taraftarlar, ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla birlikte millileri selamladı.Öte yandan stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı da görüldü.
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