Türk Futboluna Aslanlar Gibi 25 Oyuncu Kazandırdık"
29 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Bu sezon belki bir varlık gösteremedik ama Türk futboluna aslanlar gibi 25 oyuncu kazandırdık.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un başkanı Mehmet Yüksel
, "Bu sezon belki bir varlık gösteremedik ama Türk futboluna aslanlar gibi 25 oyuncu kazandırdık." dedi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige altyapı oyuncularıyla başladıklarını ve 27 maça da bu oyuncularla çıktıklarını hatırlattı. Genç
oyuncularını milli takımlara göndermeye başladıklarını vurgulayan Yüksel, "Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılar, bu genç oyuncularımıza fırsat yarattı. 1. Lig'de 27 maça çıktılar ve çok iyi bir tecrübe kazandılar. Her birini bu ligde hangi takıma koyarsanız koyun oynar. Belki bir varlık gösteremedik ama Türk futboluna aslanlar gibi 25 oyuncu kazandırdık. Biliyorsunuz ligden düşmemiz kesinleşti. Kalan maçlarımıza çıkıp, aslanlar gibi mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Yüksel, Kardemir Karabükspor'un yeniden eski günlerine döneceğine inancını hiçbir zaman yitirmediğini vurgulayarak, gelecek yılın planlamasına da başladıklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:58 Kaynak: AA
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