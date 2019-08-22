Türk futboluna kahve desteği

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz. Türk sporuna uzun yıllardır sürdürdüğümüz desteği birçok alanda daha da büyüterek devam ettirmenin planlarını yapıyoruz" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR