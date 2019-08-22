Türk futboluna kahve desteği
52 dakika önce
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz. Türk sporuna uzun yıllardır sürdürdüğümüz desteği birçok alanda daha da büyüterek devam ettirmenin planlarını yapıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:17
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