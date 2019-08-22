Son Dakika Haberleri: Türk futboluna kahve desteği
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Türk futboluna kahve desteği

52 dakika önce

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz.

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Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurul üyesi Mahsum Altunkaya "Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı vererek bir ilke imza atıyoruz. Türk sporuna uzun yıllardır sürdürdüğümüz desteği birçok alanda daha da büyüterek devam ettirmenin planlarını yapıyoruz" dedi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:17 
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