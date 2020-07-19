Türk futbolunda 110 yıllık mazisi olan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti - Son Dakika

Türk futbolunda 110 yıllık mazisi olan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

MKE Ankaragücü 2017-2018 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti.

MKE Ankaragücü 2017-2018 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti.

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Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.


Süper Lig'den en son 2011-2012 sezonunda düştü


MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda yaşadığı maddi kriz sebebi ile birçok futbolcusunu kaybetmiş, alt yapıda oynayan futbolcular ile ligi tamamlamak zorunda kalmıştı. Başkent ekibi, 2011-2012 sezonunun 28. haftada, 25 Şubat 2012'de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olarak 1. Lig'e düşmüştü. Burada da aynı sıkıntılarla mücadele eden ve bir türlü kendini toplayamayan Başkent ekibi, 2012-2013 sezonunda 1. Lig'e veda etti. MKE Ankaragücü, düştüğü 2. Lig'den ise 2016-2017 sezonunda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde şampiyon olarak tekrar 1. Lig'e yükseldi.


6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e döndü


2017-2018 sezonunda 1. Lig'e teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Başkent temsilcisi ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'i Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak 6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunda 110 yıllık mazisi olan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti - Son Dakika Spor
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