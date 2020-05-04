Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor (TFF ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geliyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor (TFF ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geliyor) - Son Dakika Spor

Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor (TFF ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geliyor)

6 saat önce

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı...

Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor (TFF ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geliyor), System.String[]

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.


TFF'NİN POTANSİYEL TAKVİMİ ONAYLANIRSA, LİGLER HAZİRAN AYININ ORTASINDA BAŞLAYACAK


TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket edecek.


ALT LİG KULÜPLERİ KALAN MAÇLARIN TAMAMINI OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR


TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig'de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.


VOLKAN CAN: LİG 1'İNCİLERİ TESCİL EDİLSİN, 2 İLE 9'UNCU SIRALAR ARASI TAKIMLAR PLAY-OFF OYNASIN


2. ve 3. liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, liglerin ikinci sırasıyla dokuzuncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300'den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (yarın) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir toplanıp bir karar verecekler" şeklinde konuştu.


"FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ'NE ALT LiGLERİN UYMA ŞANSI YOK"


Federasyon tarafından açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uyma şanslarının olmadığını da dile getiren Can, "Federasyon başkanımız bu maçların hepsini oynatma taraftarı. O, maçların oynanmasından yana. Hiç oynanmaması ile ilgili bir durum konuşulmadı. Süper Lig ile TFF 1. Ligi ayırın, bizleri oynatmayın. Çünkü federasyon tarafından açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne 2. ve 3.  lig kulüplerinin uyma şansı yok. Statlarda soyunma odalarımız dar, küçük. Şartlar bize uymadığından dolayı 2. Lig'in ve 3. Lig'in ayrılmasını istedik. Spor Toto gelirlerimiz için de artırılması talebinde bulunduk" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Fahrettin Koca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:58 

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