Son Dakika Haberleri: Türk futbolunda yabancı oyuncuların aldığı süre yüzde 61; sahadaki 11 oyuncudan 6,7'si yabancı
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Türk futbolunda yabancı oyuncuların aldığı süre yüzde 61; sahadaki 11 oyuncudan 6,7'si yabancı

1 saat önce

2018-2019 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bazı maçlara 11 yabancı oyuncu ile çıkması tartışma konusu olurken bu sezon ligde yabancıların aldığı süre yüzde 61 oldu. Bu da sahadak 11 oyuncudan 6,7’sinin yabancı olduğu anlamına geliyor.

Türk futbolunda yabancı oyuncuların aldığı süre yüzde 61; sahadaki 11 oyuncudan 6,7'si yabancı, System.String[]
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bazı maçlara 11 yabancı oyuncu ile çıkması tartışma konusu oldu. Futbola yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tartışmalara dahil olarak yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak kulüplerin oyuncularla sözleşmesi devam ettiği için henüz bu konuda bir adım atılmadı.

Peki son 10 sezonda Türkiye Süper Ligi'nde yabancılar ve Türk oyuncular sahada ne kadar süre kaldı? Euronews son 10 sezonun verilerini derledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:38 
Futbol, Galatasaray, Spor
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