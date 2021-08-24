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Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir! - Son Dakika

Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir!

24.08.2021 08:51
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Türkiye'yi ve Türk Futbolunu yurtdışında başarıyla temsil eden Türk Teknik Direktörler arasında da yer alan Sebahattin Tekin, Futbol Plus Dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tekin; "futbolumuzun gidişatı iyi değil, sportif anlamda neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz." sözleriylegündemi değerlendirdiği röportajında, futbolumuzun kalitesini artık yabancı futbolcuların performansının belirlediğini ve Milli Takımın kadrosunun bile artık ağırlıklı olarak gurbetçi futbolculardan oluştuğunu belirterek, Şenol Güneş'in önümüzdeki süreçte işinin bir hayli zor olduğunu dile getirdi.Dünya futbolunu pandemi ve beraberinde getirdiği ekonomik koşullarıntürk sporununun olumsuz etkilendiğini vebu şekilde de sportif başarının bizim için hayalden öteye gitmediğini vurgulayan Tekin'e göre "ne kadar büyük bir bütcemiz olsa da, bunlar sicilimizi bozuyor." sözleriyle içini Futbol Plus Dergisine döktü.

Bu sezon; dünya futbolunda ve Türkiye'de organizasyon anlamında çok dağınık geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun en önemli sebebi de Dünya Kupası'dır. Pandemi nedeniyle ligimiz, çok problemli bir süreç yaşadı. Bu ligin kalitesini bir haylietkiledi. Yani bazen 3 gün sonra ki programı bile bilemiyorduk.Takımların antremanve maç performansları çok etkilendi. Yani 10 gün de 3 maç oynayıp sonra 21 gün maç yapmadığımız dönemler yaşadık. Diğer taraftan da, bir Türk olarak keşke Türkiye'de Dünya Kupasında daha başarılı olabilseydi diye düşündüm kendi kendime ve Türk Milli Takımının dünyanın en önemli organizasyonunda yer alarak, bu şekilde veda etmesini burukluğunu yaşadım diyebilirim. Bu sene ligde önemli süprizler olmadı, yüksek bütçeye sahip kulüpler ön sıralarda ki yerini aldı. Düşük bütçe ile artık başarı çok zor. Bu sene Başakşehir, Bursaspor'un ardından bir başarı daha yakalayabilirdi. Türkiye liglerinde genç oyunculara çok fazla şans verilmiyor, çünkü kimse geleceği düşünmüyor günü kurtarma derdinde.

Aslında Türkiye'de ligin kalitesini, bünyesinden çıkardığı genç ve altyapılı tandanslıoyuncuların belirlemesi gerekiyor. Ama hayır öyle olmuyor. Herkesin gözü yabancı transferlerde oluyor. Havaalanı karşılamaları, inecek özel uçaklar bekleniyor. Bence Türk futbolunda ilk önce mercek altına alınması gereken olay bu. Bu şekilde futbolumuz iflasa sürükleniyor. Bizlerde oturmuş bunu seyrediyoruz'.

Türkiye, Futbol, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir! - Son Dakika


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