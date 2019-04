Türk Futbolunun Efsane İsimlerinden Can Bartu Hayatını Kaybetti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe 'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.Fenerbahçe resmi sitesinden yayımlanan taziye mesajında "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." dendi.Adı Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcuydu.1969 yılında jübilesini yapan Bartu, spor yazarlığı ve yorumculuğu yapıyordu. Can Bartu kimdir? 31 Ocak 1936'da İstanbul 'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynayarak başladı ve altı kez basketbol milli takım formasını giydi.Ancak daha sonra Fikret Arıcan 'ın da desteği ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.1955-1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli takım formasını giydi.Bartu 1961'de, İtalya 'nın Fiorentina takımına transfer oldu ve Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyerek Avrupa Kupaları'nda final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu unvanını kazandı. İtalyan futbolseverler Can Bartu'ya "Sinyor Bartu" diye hitap ediyorlardı.Bartu 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio 'da oynadı.İtalya'da geçirdiği başarılı yılların ardından Bartu, 1967'de Türkiye 'ye eski takımı Fenerbahçe'ye döndü.Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Bartu, 1969'daki unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla aktif futbol hayatına nokta koydu.Bu maçta Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, Can Bartu maça Galatasaray formasıyla çıkarak jubilesini ölümsüzleştirdi.Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcuydu.Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydetmiş, ardından Dolmabahçe 'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.Bartu aktif futbolu bıraktıktan sonra spor gazetecisi ve futbol yorumcusu olarak spor hayatına devam etti.