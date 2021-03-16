Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller