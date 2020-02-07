Türk futbolunun efsanesi yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Türk futbolunun efsanesi yaşam mücadelesi veriyor

6 saat önce

57 yıldır Beşiktaş'taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşam mücadelesi veriyor.

Türk futbolunun efsanesi yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

57 yıldır Beşiktaş'taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşam mücadelesi veriyor.

Rize'de, Çaykur Rizespor'da futbol hayatına başlayıp, Sarıyer, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Şenol Birol, evinde düşerek fenalaştı. Rize'de özel bir hastaneye kaldırılan Birol için beyin kanaması teşhisi konuldu. Şenol Birol ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) beyin cerrahi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Birol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KENDİNİ ANLATAN FİLMDE FATMA GİRİK İLE BAŞROL OYNADI

1958-1959 yılları arasında Sarıyer'de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş'ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 57 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, döneminde "Şenol Birol Gol" isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

(İHA)

Beşiktaş, Sarıyer, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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