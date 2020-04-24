Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında - Son Dakika
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Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında

6 saat önce

Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında, System.String[]

Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor.

24 Nisan 1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.

Bu ligde 1991-1992 sezonunu, 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekorla şampiyon tamamlayan Kocaelispor, dönemin en üst organizasyonu olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısına ise ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.

Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada bitirip, Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. İlk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda ise 2-0 yenilerek elendi.

Kupa Galipleri Kupası'nda 1997-1998 sezonunda Türkiye'yi temsil eden Körfez ekibi, ilk turda eşleştiği Rumen ekibi National Bükreş'e karşı tur atlarken, ikinci turda Rusya'nın Lokomotif Moskova takımına boyun eğdi.

Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor'u, 2001-2002 sezonunda da Beşiktaş'ı finalde saf dışı bırakarak Türkiye Kupası'nı iki kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e

2003-2008 yılları arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-2008 sezonunda şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de geçirdiği bir sezonun ardından tekrar TFF 1. Lig'e düşen yeşil-siyahlı ekip, ardından her yıl bir küme gerileyerek TFF 2. Lig'e oradan da TFF 3. Lig'e indi.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) 2013-2014 sezonunda düşen Kocaelispor, 2 yıl aradan sonra yeniden TFF 3. Lig'e çıkmayı başardı.


2016 yılından bu yana TFF 3. Lig'de mücadele eden Körfez temsilcisi, bu sezon 2. Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın takipçisinin 14 puan önünde 64 puanla lider konumda bulunuyor.

Kocaelispor, 2011-2012'de TFF 3. Lig'e düşmesinden sonra 2 yılı BAL'da geçen 8 sezonun ardından, yeniden TFF 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.


Yeşil-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlamasını ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğunu ilan edeceği günü iple çekiyor.

Barış: "Kulümüzün hak ettiği yere gelmesini istiyoruz"

Kocaelispor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazisinde önemli başarılar bulunan, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olduklarını söyledi.

Mücadele ettikleri TFF. 3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla lider konumda yer aldıklarını hatırlatan Barış, "Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar ertelendi. Seyircili veya seyircisiz olsa da liglerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sene grubumuzda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Elde edeceğimiz şampiyonlukla kente büyük bir sevinç yaşatacağız. Kulübümüzün hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Barış, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için daha önce planlar yaptıklarını dile getirerek, ancak şu anda koronavirüs salgını nedeniyle bunun gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti.

Bu sene iyi bir kadro kurduklarını aktaran Barış, "Kulübümüzün önce TFF 2. Lig'e, daha sonra da basamakları her yıl çıkarak Süper Lig'e, hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Büyük bir camiayız, başarıyı hak ediyoruz. TFF 3. Lig'de taraftar rekorları kırdık. Deplasmana gittiğimiz kentlerde karşılaştığımız insanlar, Kocaelispor'un Süper Lig'e dönmesini, kulübü orada görmek istediklerini ifade ediyor. Bu da bizi ekstra motive ediyor. Kocaelispor inşallah en kısa zamanda Süper Lig'de olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:04 Kaynak: AA

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