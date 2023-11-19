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Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı - Son Dakika

Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de oynayan Taşköprüspor, İhsangazispor ile oynayacağı maç öncesinde kale direklerinin standartlara uygun olmadığını öne sürdü. Yapılan ölçüm sonucunda kalelerin yüksekliğinin 2,44 yerine 2,40 metre, genişliğinin ise 7,32 yerine 7,20 metre olduğu tespit edilince maç ertelendi.

Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı
19.11.2023 15:11  - Güncelleme: 15:15

Kastamonu'da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda karşılaşacağı İhsangazispor maçına dakikalar kala itirazda bulunarak kale direklerinin ölçüsünün standartlar dışında olduğunu belirtti. Metreyle kale direklerinin ölçülmesinin ardından maç iptal edildi.

HAKEMLER ÖLÇÜM YAPTI

Hakemler, sahaya metre getirerek kale direklerini ölçtü. Yapılan ölçümler sonucunda, kale direklerinin yüksekliğinin ve genişliğinin standartların dışında olduğu tespit edildi. Taşköprüspor, bu durumda maçı oynamayı reddetti. Hakemler de maçı ileri bir tarihe erteledi.

Türk futbolunun özeti gibi olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı

ÖLÇÜMLER YANLIŞ ÇIKTI

Kalelerin yüksekliği 2,44 metre, genişliği ise 7,32 metre olması gerekirken, 2,40 metre yüksekliğinde ve 7,20 metre genişliğinde olduğu ortaya çıktı.

Türk futbolunun özeti gibi olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı

23 YILDIR MAÇ OYNANIYOR

Yaklaşık 23 yıldır resmi maçlara ev sahipliği yapan İhsangazi Stadı, geçmişte oynanan maçların sonuçlarını etkilemiş olabilir. Kastamonu Belediyesi, kale direklerinin ölçüsünü düzeltmek için çalışma başlatacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Yerel Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı - Son Dakika
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