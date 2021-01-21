Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav - Son Dakika

Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav

21.01.2021 11:29
Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübünün 4 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, büyük takımlara sattığı futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunun efsane başkanları arasındaki yerini aldı.

Gençlerbirliği Kulübünün 4 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, büyük takımlara sattığı futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunun efsane başkanları arasındaki yerini aldı.

Türk futbolunun "İlhan ağabeyi", vefatının 4. yıl dönümünde yarın anılacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'den 1910'da göç eden bir ailenin çocuğu olan Cavcav, 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde dünyaya geldi.

Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, un sektöründe iş hayatına atıldı ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısını futbol sahalarına da taşıdı.

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısından yetişen ya da uygun maliyetle transfer ettiği futbolcuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis bedelleriyle satan Cavcav, un tüccarlığının yanına "futbol tüccarı" unvanını da ekledi.

Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve kendine has üslubuyla Türk futbol tarihinin "nevi şahsına münhasır" simalarından biri oldu.

Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar, gündeme dair ilginç çıkışlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe yönetici olarak devam etti ve 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yaptı.

İlk başkanlık tecrübesi Hacettepe'de

Hayatında bir süre futbol da oynayan İlhan Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe'de yaşadı.

İş insanı olarak Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girmeyi başaran Cavcav, başkanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile tekrar futbola döndü.

Doğduğu Hamamönü Mahallesi'nin mor-beyazlı takımının başına 1975'te geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini engelleyemeyince görevini bıraktı.

Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce görevden ayrıldı.

Borçsuz kulüp yönetimiyle örnek oldu

Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekibi kümede tutmak için kolları sıvadı.

Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı.

Birinci Lig'e (Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, ligde mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürdü. İlhan Cavcav, başkanlığı süresince kulübe modern tesisler de kazandırdı.

Genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettiren duayen başkan, borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla örnek oldu.

Çare teknik direktör değişikliği

İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde sürekli teknik direktör değiştirmesiyle sık sık gündeme geldi.

Teknik direktör değişikliği yapmayı taktik gibi kullanan Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla çalıştı.

Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi.

"Dört büyükler"e 34 transfer

"Futbol tüccarı" olarak anılan Cavcav, Gençlerbirliği başkanlığında sadece "dört büyükler"e 34 futbolcu sattı.

İlhan Cavcav döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olan oyuncular şunlar:

Fenerbahçe: Deniz Barış, Erkan Sözeri, Gökhan Gönül, İlhan Eker, İsmail Güldüren, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Orhan Şam, Serkan Balcı, Tarık Daşgün, Uğur Boral, Ümit Özat

Beşiktaş: Ahmed Hassan, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Ali Tandoğan, Baki Mercimek, Mustafa Pektemek, Okan Koç, Rahim Zafer, Souleymane Youla, Tolga Doğantez, Tuna Üzümcü, Veysel Cihan

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Ümit Karan

Trabzonspor: Aykut Demir, Ayman Abdulaziz, Fredrik Risp, Giray Kaçar, Isaac Promise, Soner Aydoğdu

Afrika açılımı

Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın, yöneticiliği süresince yaptığı ucuz maliyetli transferler ses getirdi.

Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.

Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Real Madrid'e futbolcu sattı

Kamerunlu Nijitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı.

İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfını kurdu

Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti.

Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık eden Cavcav'a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi.

Türk futboluna yön veren isimlerden Cavcav, yayın gelirlerinin kulüplere dağıtımında uygulanan "havuz modeli"nin oluşturulmasında da önemli rol oynadı.

81 yaşında vefat etti

İlhan Cavcav, yaşamının son günlerinde sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan uzak kalmadı.

Doktorların uyarısına rağmen Cavcav, statlara gelerek battaniyeye sarılı şekilde maçları izlemeye devam etti.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017'de Ankara'da hayatını kaybetti.

Futbol kamuoyunun yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından İlhan Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Başkanlık görevini oğlu yürütüyor

İlhan Cavcav'ın hayata veda etmesinin ardından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Gençlerbirliği, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Başkent ekibi, bir sezon aranın ardından trajik şekilde veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi başardı.

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi         
12:26
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei