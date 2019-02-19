Son Dakika Haberleri: Türk Futbolunun Unutulmaz İsimlerinden Abdullah Çevrim Vefat Etti

Türk Futbolunun Unutulmaz İsimlerinden Abdullah Çevrim Vefat Etti

1 saat önce

İSTA Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Futbolunun Unutulmaz İsimlerinden Abdullah Çevrim Vefat Etti, System.String[]
İSTA Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim'in vefat ettiği bilgisi verilerek, "Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarı-lacivertlilerle Balkan Kupası'nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe'yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Çevrim, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği formalarını da terletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor
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