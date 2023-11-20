Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran\'dan kadın futbolcuya küfür

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Beylerbeyi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fomget, 1-0'lık skorla kazanırken Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'ın rakip futbolcu için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fomget forması giyen Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir anı paylaşan Tahir Kıran, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'ten açıklama geldi.

Fomget'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz. Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig'de Beylerbeyi Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikayede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk'a hakaret etmiştir.

"TAHİR KIRAN KADINA ŞİDDETİN SADECE FİZİKSEL OLMADIĞINI BİLMELİDİR"

Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran'ı esefle kınıyoruz! Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır. Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur.

"YAPTIRIMLARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız.

Tahir Kıran'ın paylaşımları: