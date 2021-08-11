Türk futbolunun yıldızlarından Bursaspor'a destek

Bursaspor Kulübü'nün "Ayağa Kalk Bursa" hareketi ile başlattığı kampanyaya, yeşil beyazlı kulüpte yetişen veya yolu Bursa'dan geçen Türk futbolunun önde gelen isimleri destek verdi.

3 Ağustos'ta başlayan ve kentin idari, siyasi, sanayi ve taraftar desteğini alan "Ayağa Kalk Bursa" hareketine, Bursaspor'a uzun yıllar hizmet veren isimler de sessiz kalmadı. Yeşil beyazlı kulübün transfer engelini kaldırmasının ardından başlatmış olduğu kampanyaya; futbolcular ve teknik adamlar da birtakım desteklerde bulundu.

Mustafa Er ve teknik heyet (16.160 TL), Ömer Erdoğan (16.000 TL), Ivko Gançev (11.000 TL), Ertuğrul Sağlam (16.000 TL), Yalçın Koşukavak (10.000 TL), Hamza Hamzaoğlu (10.000 TL)