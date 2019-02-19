Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bor: "Türk Halkının 3'te Birinin Sindirim Sistemi...

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bor: "Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var" "Bosna Hersek'ten sonra Avrupa'daki en az gastroenterolog sayısı Türkiye'dedir" 'Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk Toplantısı' Kocaeli'de devam ettiKOCAELİ - Türk...

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bor: "Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var"

"Bosna Hersek'ten sonra Avrupa'daki en az gastroenterolog sayısı Türkiye'dedir"

'Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk Toplantısı' Kocaeli'de devam etti



KOCAELİ - Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından toplumsal farkındalık projeleri kapsamında düzenlenen "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı"na Kocaeli'de devam etti. Programda konuşan TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, "Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var. Bu çok emek verilmiş, binlerce insanın ultrasonla tarandığı önemli bir çalışma ile ortaya koyulmuştur" dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı" adıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam eden halk bilgilendirme toplantıları ile sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesini yükseltmek ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedefleniyor. Farklı illerde "Farkında ol, Geç kalma" sloganı ile düzenlenen halk bilgilendirme programı Kocaeli'de devam etti. İzmit ilçesinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen programa Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler dair başkanlığı yetkilileri, TGD Yönettim Kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şirin ve 200'den fazla vatandaş katıldı.

"Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, program hakkında bilgiler aktararak, "Buraya gelmeden önce kaç kişi bir gastroenteroloğun ne iş yaptığını biliyordu? Bu salonda bu konu hakkında bilgisi olanların oranı neredeyse yüzde 40. Çok iyi bir rakam. Güneydoğu Anadolu'da bir büyükşehirdeki programda sorduğumda 400 kişiden 7'si bilmişti. Bilenlerin 4'ü benim hastamdı. Buradaki rakam Türkiye için iyi bir rakam. Gastroenteroloji Derneği'nin görevi Türkiye'de sindirim sistemleri tanıtmaktır. Her meslek örgütünün görevidir aslında bu konu. Biz özel bölge olduğu için Kapadokya'da çalıştık. Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var. Bu çok emek verilmiş, binlerce insanın ultrasonla tarandığı önemli bir çalışma ile ortaya koyulmuştur. Bu çalışma sonunda sadece reflü sorunundan bahsedersek, Türkiye halkının 3'te birinin sorunu vardır" dedi.

"Bosna Hersek'ten sonra Avrupa'daki en az gastroenterolog sayısı Türkiye'dedir"

Gastroenterologların önemi hakkında açıklamalar yapan Bor, "Biz gastroenterologlar ortalama 18-20 yıl arasında bir eğitimden geçiyoruz. İyi bir rakam. 20 yıl eğitiliyoruz bu arkadaş gastroenterolog oldu denilebilmesi için. Bütün sindirim sistemleri endeskopilerini biz yaparız. Safra yollarından yumruk kadar taşı çıkartmak bizim işimizdir. Türkiye'de toplam gastroenterolog sayısı düşünüldüğünde çok fazladır. Yaklaşık 120 bin hekim var. Biz gastroenterologlar zorlayarak bin kişiye ulaşabildik. Bosna Hersek'ten sonra Avrupa'daki en az gastroenterolog sayısı Türkiye'dedir. Türkiye'deki birçok branş endeskopi yapabilir. Ama bir kişi 38 yaşına kadar eğitim aldıysa hiç kimse ondan daha iyi yapamaz. Sizden endeskopi yapılması istenilirse, onun kimi yapacağını sorgulayınız. Nasıl akciğer muayenesi için göz doktoruna gitmiyorsak, endeskopi içinde gastroenteroloğa gidilmelidir. Bizim işimiz size yardım etmek, onun için buradayız" diye konuştu.

Katılımcılara alanında uzman hekimler hakkında önemli bilgiler verildi

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor'un konuşmasının ardından yaptıkları sunumlarla TGD Yönettim Kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, "Kabızlık, şişkinlik, hassas bağırsak sendromu ne demektir"; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi, "Reflü ve mide ağrısına karşı öneriler, tedavi yolları; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şirin ise "kalın bağırsak polipleri ve kanseri" konuları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Yapılan sunumların ardından programda katılımcılara sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Plaket takdimi ile sona eren programın, yarın Bursa'da devam edeceği öğrenildi.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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