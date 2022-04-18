Türk Gastroenteroloji Derneği'nden irritabl bağırsak sendromlu hastalara öneriler Açıklaması - Son Dakika
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Türk Gastroenteroloji Derneği'nden irritabl bağırsak sendromlu hastalara öneriler Açıklaması

18.04.2022 16:28
Türk Gastroenteroloji Derneği'nden irritabl bağırsak sendromlu hastalara öneriler Açıklaması

Türk Gastroenteroloji Derneği, "İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığın teşhisi ve tedavisiyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Gastroenteroloji Derneği, "İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığın teşhisi ve tedavisiyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin'in ortak açıklamasında, "19 Nisan Dünya İBS Günü" ile 1-30 Nisan'daki "İBS Farkındalık Ayı" boyunca, toplumda sık görülen ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyen hastalıkla ilgili çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

İBS hastalarında son 3 ayda haftada en az bir gün tekrarlayan karın ağrısı yaşandığı aktarılan açıklamada, hastalığın sıklığının Türkiye ve dünya genelinde yüzde 10-20 civarında olduğu, kadınlarda daha sık olmak üzere 50 yaşından genç topluluklarda görüldüğü vurgulandı.

İBS'nin başka bir hastalığa ya da kansere dönüşünün olmadığı ancak yaşam kalitesini bozduğunu vurgulanan açıklamada, pandeminin İBS semptomlarında artışın ortaya çıkmasına neden olduğu bildirildi.

"Gaz yapan gıdalar tüketilmemelidir"

İBS'nin zaman zaman çölyak ve ülseratif kolit gibi hastalıklarla karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBS tedavisinde diyet, düzenli egzersiz, ilaç tedavisi, 'biofeedback' tedavisi ve psikolojik destek kullanılmaktadır. Diyetin gözden geçirilerek semptomlara göre ayarlanması ilk basamak sayılabilir. Şişkinliği olan kişilerde baklagiller, lahana, brokoli, karnabahar gibi gaz yapan gıdalar tüketilmemelidir. Laktoz içeren süt ürünleri gibi diyetten çıkarılacak gıdalar diyetisyen yardımı ile belirlenmelidir ve iki haftalık kısıtlama ile cevap elde edilemediyse faydasız olduğu düşünülmelidir.

Günde 20-60 dakika ve haftada 3-5 gün yapılan fiziki aktivitenin yakınmaları azalttığı gösterilmiştir. İBS hastaları karın ağrısının mutlaka eşlik ettiği ishal, kabızlık, şişkinlik ve ishal ile kabızlığın bir arada olduğu tablo ile karşımıza gelebilir. İBS tedavisinde dominant semptoma göre ilaç seçimi yapılarak tedavi planı yapılmaktadır. İlaç tedavisinin en az 8 hafta uygulanması ve hastaların düzenli ilaç kullanımı için bilgilendirilmesi önemlidir. Tedavinin gastroenteroloji uzmanı, uzman diyetisyen ve gereken vakalarda psikiyatrist hekimlerden oluşan bir ekip tarafından yapılması başarıyı artıracaktır."

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Türkiye, Nisan, İlaç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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