Türk gastronomisi, New York'ta Türkevi'nde Anadolu'nun her köşesinden ürünlerle tanıtıldı - Son Dakika

NEW Türk mutfağı, Anadolu'nun her köşesinden ürünlerle New York'ta düzenlenen Gastro Show'da tanıtıldı.

Dünya çapında markalaşma hedefiyle yola çıkan Gastro Show'un Amerika yolculuğunun ilk ayağı, New York'ta Türkevi'nde yapıldı.

Türkiye'den getirilen 300 kilogram yiyecek ve içecek, Dr. Ender Saraç'ın besin değerleri ve vücuda yararlarını anlattığı sunumuyla katılımcılara tanıtıldı.

Türkiye'den getirilen ürünlerle hazırlanan beş ayrı yemek ve Gaziantep baklavası katılımcılara sunuldu.

Gastro Show'a ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Gastronomi, turizm sektöründe yükselen bir değer ve Türk mutfağı Akdeniz'den Karadeniz'e, Balkanlar'dan İç Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyanın farklı tarifleriyle büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Gastronomi uzmanlarının, Türk mutfağının Çin ve Fransız mutfağı ile dünyada ilk 3 arasında yer aldığı konusunda hemfikir olduğunu aktaran Özgür, CNN'de yayımlanan bir makaledeki, "Türkiye kebaplarıyla ünlü olabilir ama popüler kebap, Türk mutfağı söz konusu olduğunda buzdağının sadece görünen kısmı" sözlerinin de Türk mutfağının zenginliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Gastro Show'a katılan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Gaziantep fıstığının lezzeti, baklavası, menengiç kahvesinin farkı elbette çok önemli ama bu artık bir lezzet olayından tamamen çıkmıştır. Bu bir istihdam, ihracat, yatırım, büyüme ve ekonomidir." dedi.

Anadolu sofrasının büyük bir hazine olduğunu söyleyen Şahin, "Kim bunun değerini bilir, hakkını verir ve geleceğe taşırsa dünyanın sözünü o söyler." diye konuştu.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin sadece kebap ve dönerden ibaret olmadığını, sağlıklı Türk mutfağının dünyada markalaşma sürecinde bir numarada olması gerektiğini farklı ülkelerde yapacağımız etkinliklerle karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihle çok farlı lezzetlere imza atan bir ülke olduğunu söyleyen Boztepe, "Algıda şu anda araştırmalarda maalesef ilk üçte gözükmemekle beraber Türkiye bize göre birinci olması gereken bir ülke." diye konuştu.

İstanbul ve Dubai'nin ardından üçüncüsü New York'ta düzenlenen Gastro Show'un sponsorluğunu Ticaret Bakanlığı ve Türk Hava Yolları üstlendi.